В России ужесточили уголовную ответственность за преступления против страны

Государственная Дума в первом чтении единогласно приняла законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы за склонение несовершеннолетних к террористической или диверсионной деятельности.

«По данным аналитиков ФСБ, средний возраст людей, втягиваемых в подобные преступления, стремительно снижается: в 2022 году — 38 лет, в 2023 — 28», — сообщил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своём канале в МАХ.

Он отметил, что в настоящее время вербовщики всё чаще нацелены на подростков и студентов, используя для этого социальные сети и компьютерные игры.

«Важно защитить граждан, и прежде всего детей, от необдуманных поступков», — подчеркнул Володин.

В законопроект включён ряд поправок в Уголовный кодекс РФ, направленных на усиление противодействия диверсионной и террористической деятельности:

за склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности предлагается ввести наказание в виде пожизненного лишения свободы;

отменяются сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности;

ограничивается право на ходатайство об условно-досрочном освобождении за такие преступления;

вводится запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе;

устанавливается ответственность организаторов диверсионно-террористических сообществ не только за их создание и руководство, но и за все совершённые участниками преступления;

для умышленных преступлений диверсионно-террористической направленности, представляющих особую опасность для общества, предлагается установить уголовную ответственность с 14 лет.