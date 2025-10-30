Раскрыты детали дела майора, задержанного в Екатеринбурге с 30 кг наркотиков

В Екатеринбурге задержали полицейского с 30 килограммами наркотиков, пишет E1.RU со ссылкой на источник.

По предварительной информации, им оказался майор Юрий Шамшин, работавший в ГУ МВД Самарской области по линии борьбы с наркотиками.

«В его машине обнаружили большую сумку, в которой лежало более 35 килограммов мефедрона», — рассказал источник.

Как пишет издания, такого количества наркотиков хватило бы на несколько миллиардов доз.

По одной из версий, задержанный вместе с сообщниками держал наркомагазин. При этом он был на хорошем свету и продвигался по карьерной лестнице благодаря успехам в борьбе с преступниками.

Возбуждено дело, офицера арестовали, ему грозит до 14 лет лишения свободы. В главке МВД по Самарской области назначили проверку.