Проект регионального бюджета на ближайшие три года внесен на рассмотрение в Рязанскую областную Думу

В четверг, 30 октября, губернатор Рязанской области Павел Малков внес в региональный парламент проект закона «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Все данные были переданы в электронном виде. Основные параметры главного финансового документа региона в ходе рабочей встречи обсудили спикер законодательного собрания Аркадий Фомин, вице-губернатор региона Артем Бранов, министр финансов области Марина Наумова, первый вице-спикер законодательного собрания Александр Шевырев и председатель комитета по бюджету и налогам регионального парламента Сергей Пупков.

Согласно представленному законопроекту, доходы регионального бюджета на следующий год запланированы в объеме 120,6 млрд рублей, расходы – 125,1 млрд рублей. Дефицит в будущем году составит 4,5 млрд рублей или 5,4% к собственным доходам. В документе учтены изменения бюджетного и налогового законодательства, принятые на федеральном и региональном уровне. Кроме того, впервые уже в начале осени федеральным центром были практически полностью распределены межбюджетные трансферты регионам. В проекте главного финансового документа страны, который 22 октября был рассмотрен Государственной Думой в первом чтении, общий объем таких поступлений для Рязанской области только в 2026 году планируется в объеме 37,2 млрд рублей, что на 6% выше уровня текущего года.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поблагодарил представителей Правительства Рязанской области за профессиональный подход к формированию бюджета и обозначил ключевые приоритеты:

– На протяжении многих месяцев мы совместно с коллегами из Правительства области старались сделать все возможное, чтобы бюджет региона решал задачи, которые обозначил Президент России Владимир Путин. Это достижение национальных целей и победа в специальной военной операции, – подчеркнул Аркадий Фомин. – Кроме того, внесенный сегодня законопроект поможет решить вопросы, которые ставит перед командой региона губернатор Павел Малков. Для нас важно, чтобы, как и в предыдущие годы, бюджет региона оставался социально ориентированным, чтобы все обязательства перед гражданами были обеспечены финансированием. Особое внимание – нашим защитникам и членам их семей. Мы продолжим расширять меры поддержки и донастраивать механизмы их получения.

Вице-губернатор Артем Бранов добавил, что более 50% собственных доходов регионального бюджета приходится на расходы социального характера. В денежном выражении это около 47 млрд рублей только в следующем году. Кроме того, обеспечено финансированием возведение социально значимых объектов. В частности, продолжится строительство детского сада в Ряжске, школы для одаренных детей в Рязани, пристройки к школе в Дядькове Рязанского района, физкультурно-оздоровительного комплекса в Сапожке, крытого катка с искусственным льдом в селе Вослебово Скопинского района и других объектов. В полном объеме предусмотрены средства на завершение строительства филиала поликлинического отделения городской клинической больницы №11 и детского сада в поселке Александро-Невский.

– Естественно, мы предусмотрели софинансирование всех федеральных программ, начиная от инфраструктурных проектов, таких как строительство моста-дублера через Оку, до всех остальных программ, в которых мы участвуем, – сообщил Артем Бранов. – Несмотря на высокую социальную нагрузку на бюджет, при подготовке документа удалось сохранить финансирование приоритетных направлений развития. Во многом это стало возможно благодаря активному участию региона в 12 национальных проектах, на которые в 2026 году предусмотрено более 28 млрд рублей.

Участники встречи также отметили, что в проекте бюджета заложены средства на поддержку агропромышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства. Продолжится модернизация коммунальной инфраструктуры и комплексное развитие сельских территорий. Финансово будут поддержаны проекты благоустройства общественных и дворовых территорий. Заложены средства на развитие первичного звена здравоохранения и обеспечение жителей региона лекарственными препаратами.

– Мы предварительно посмотрели основные параметры, составили «дорожную карту». Уже 1 ноября состоится заседание комитета по бюджету и налогам. На конец ноября запланировано проведение публичных слушаний, на которых ключевые параметры обсудим вместе с руководителями муниципалитетов, представителями министерств и ведомств. Свои замечания и предложения смогут высказать лидеры общественных организаций. Все инициативы обязательно проанализируем, – отметил первый заместитель председателя регионального парламента Александр Шевырев.

В завершении встречи Аркадий Фомин выразил уверенность, что в результате системной профессиональной работы депутатский корпус примет сбалансированный бюджет, отвечающий требованиям времени.