При поддержке Рязанской НПК школьники совершили экологические экспедиции

Алексей Самохин

В октябре при поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») юннаты общественной организации «Хозяин Мещеры» школы № 47 провели серию экологических экспедиций по Рязанской области. В рамках трёх мероприятий участники высадили более 3000 деревьев и растений, а также собрали свыше 100 мешков мусора.

Совместно с сотрудниками предприятия школьники посетили леса деревни Полково и села Ласково, а также музей-усадьбу Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского в деревне Гремячка. Под руководством педагогов ребята изучали местную флору и фауну, участвовали в посадке лесных культур и очистке природных территорий.

В сосновом лесу деревни Полково экспедиция проходила в рамках ежегодной Всероссийской акции «Сохраним лес», в которой приняли участие более 150 волонтёров из общественных организаций, образовательных учреждений и школьных лесничеств. Вместе со специалистами Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева юные натуралисты высадили на участке Солотчинского лесничества площадью более одного гектара 3000 сеянцев и саженцев хвойных и лиственных деревьев.

В селе Ласково, расположенном в окружении заповедных лесов на берегу Оки, юннаты собрали 100 мешков мусора, очистив территорию лесного массива.

На территории музея-усадьбы Семенова-Тян-Шанского в деревне Гремячка, где жил и работал выдающийся русский географ и путешественник, школьники провели субботник и высадили декоративные растения.

С 2011 года при поддержке Рязанской НПК в рамках сотрудничества с организацией «Хозяин Мещеры» проведено более 160 мероприятий, в ходе которых дети изучали историю родного края и окружающую природу. В этом году юннаты исследовали редкие виды флоры и фауны в Окском заповеднике, защищали проекты на научно-практической конференции «Участие в сохранении природного и культурного наследия», посетили музей космонавтики имени К. Э. Циолковского в селе Ижевском Спасского района, а также участвовали в экологических акциях по очистке природных территорий в селе Старое Зимино Захаровского района, посёлке Соколовка Рязанского района и других населённых пунктах.

