Вместо одной России – четыре: пророчество Жириновского о кровожадном плане США всколыхнуло Сеть

Валерия Мединская
Владимир Жириновский, скриншот видео

После смерти Владимира Жириновского всё большее внимания привлекают его старые выступления. Многие его предупреждения, казавшиеся когда-то спорными, сегодня звучат удивительно актуально. Особенно те, что касались чудовищных планов Запада. О них вспомнили журналисты издания «Царьград».

За шесть лет до кончины политик в эфире телеканала «Россия 1» раскрыл суть так называемого «Хьюстонского проекта», созданного в США. По его словам, конечная цель этого плана — полное уничтожение России. И ключевую роль в нём, как утверждал Жириновский, отводили Украине.

Изображение от freepik

Лидер ЛДПР заявлял, что США исторически стремятся к ликвидации славянского мира, провоцируя всевозможные конфликты в Европе. Важную роль в этом, по мнению политика, сыграл советник президента Вудро Вильсона — Эдвард Хаус, известный как «полковник Хаус». Именно он влиял на американскую политику после революции 1917 года. Хаус убеждал поддерживать сначала Временное правительство, а затем одновременно помогать и «белым», и «красным». В своём дневнике в 1918 году он прямо писал: Америке станет спокойнее, если вместо одной большой России будет четыре маленьких.

Жириновский также упоминал о «Гарвардском проекте», который, по его словам, американцы разработали для уничтожения СССР. Программа состояла из трёх томов: «Перестройка», «Реформа» и «Завершение». Финальный этап предполагал ликвидацию уже постсоветской России и разграбление её ресурсов. Современный же «Хьюстонский проект», как подчёркивал Жириновский, был нацелен на окончательный развал нашей страны. Для этого, по его мнению, США и используют Украину. Он предрекал, что украинцы будут воевать с русскими. Им будут внушать, что они борются за независимость. На самом же деле кровавая цена этого — полная из зависимость от США.

Изображение от freepik

Американская стратегия, согласно Жириновскому, — подмена национальных ценностей на «общечеловеческие» для установления своего контроля над народами. «Хьюстонский проект» предполагал и расчленение России, когда разные части страны должны были отойти под контроль разным странам.

Это всё происходит, понимаете? Есть план, нет плана. Разрушили Российскую империю, Советский Союз, а сейчас что делают с Украиной? Просто так вдруг проснулись и полыхает Донбасс? Это всё идёт по плану, — говорил политик.

Существование конкретных документов под названиями «Гарвардский» или «Хьюстонский» проект до сих пор вызывает ожесточённые дискуссии среди экспертов. Однако главный смысл здесь заключается не в архивных папках спецслужб. Важно другое: для Владимира Жириновского и его последователей эти проекты — не просто гипотетические бумаги. Они служат универсальным ключом, позволяющим объяснить всю сложную и зачастую трагическую историю России в XX и XXI веках. Именно в этих, как казалось политику, тщательно разработанных планах они видели и видят корни распада Российской империи, развала Советского Союза и нынешних конфликтов на постсоветском пространстве.

Здесь отрицается роль случайности. Эта концепция даёт простой ответ на сложный вопрос: почему, несмотря на кардинальные перемены внутри страны, внешнее давление на Москву не ослабевает и будет продолжаться впреть. И только в наших силах его не просто выдержать, но и остановить.

