После смерти Владимира Жириновского всё большее внимания привлекают его старые выступления. Многие его предупреждения, казавшиеся когда-то спорными, сегодня звучат удивительно актуально. Особенно те, что касались чудовищных планов Запада. О них вспомнили журналисты издания «Царьград».
За шесть лет до кончины политик в эфире телеканала «Россия 1» раскрыл суть так называемого «Хьюстонского проекта», созданного в США. По его словам, конечная цель этого плана — полное уничтожение России. И ключевую роль в нём, как утверждал Жириновский, отводили Украине.
Лидер ЛДПР заявлял, что США исторически стремятся к ликвидации славянского мира, провоцируя всевозможные конфликты в Европе. Важную роль в этом, по мнению политика, сыграл советник президента Вудро Вильсона — Эдвард Хаус, известный как «полковник Хаус». Именно он влиял на американскую политику после революции 1917 года. Хаус убеждал поддерживать сначала Временное правительство, а затем одновременно помогать и «белым», и «красным». В своём дневнике в 1918 году он прямо писал: Америке станет спокойнее, если вместо одной большой России будет четыре маленьких.
Жириновский также упоминал о «Гарвардском проекте», который, по его словам, американцы разработали для уничтожения СССР. Программа состояла из трёх томов: «Перестройка», «Реформа» и «Завершение». Финальный этап предполагал ликвидацию уже постсоветской России и разграбление её ресурсов. Современный же «Хьюстонский проект», как подчёркивал Жириновский, был нацелен на окончательный развал нашей страны. Для этого, по его мнению, США и используют Украину. Он предрекал, что украинцы будут воевать с русскими. Им будут внушать, что они борются за независимость. На самом же деле кровавая цена этого — полная из зависимость от США.
Американская стратегия, согласно Жириновскому, — подмена национальных ценностей на «общечеловеческие» для установления своего контроля над народами. «Хьюстонский проект» предполагал и расчленение России, когда разные части страны должны были отойти под контроль разным странам.
Существование конкретных документов под названиями «Гарвардский» или «Хьюстонский» проект до сих пор вызывает ожесточённые дискуссии среди экспертов. Однако главный смысл здесь заключается не в архивных папках спецслужб. Важно другое: для Владимира Жириновского и его последователей эти проекты — не просто гипотетические бумаги. Они служат универсальным ключом, позволяющим объяснить всю сложную и зачастую трагическую историю России в XX и XXI веках. Именно в этих, как казалось политику, тщательно разработанных планах они видели и видят корни распада Российской империи, развала Советского Союза и нынешних конфликтов на постсоветском пространстве.
Здесь отрицается роль случайности. Эта концепция даёт простой ответ на сложный вопрос: почему, несмотря на кардинальные перемены внутри страны, внешнее давление на Москву не ослабевает и будет продолжаться впреть. И только в наших силах его не просто выдержать, но и остановить.