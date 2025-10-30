Наступающий 2026 год, по всей видимости, несёт нам некие поворотные события, которые разделят мир на «до» и «после». Такой вывод можно сделать из слов известного российского астролога Светланы Драган. В интервью каналу «Тотальный Дзен» она указала на критические даты 2026 года, в которые буквально начнётся строительство нового мира.

В своём прогнозе Драган сделала особый акцент на феврале 2026 года. Этот месяц она назвала «точкой бусификации», в которой человечество выйдет на новый уровень. В феврале нам явится новый порядок вещей, созданный по-новому:

— Для того чтобы на новый уровень перейти, создаётся хаос, за которым ничего не видно. Люди беспокоятся, сложно себя может проявляет природа, экономика, политика. Задаётся начало новой жизни. Это фактически эпохальная точка, — заявила астролог.

Светлана Драган, фрагмент видео с канала «Тотальный Дзен»

Она предупреждает, что начнутся сильнейшее экономическое напряжение. Люди будут наблюдать, как ломаются привычные системы.

– Будет дано время, примерно до весны, чтобы мы увидели полное падение и декаданс. После этого будет создано что-то новое, — говорит Светлана Драган.

Людей Светлана предупреждает: на этот период придутся, с одной стороны, очень важные, а с другой – очень драматичные события. Конечно, происходящее может испугать. Но астролог советует – бояться ничего не нужно.

– Если мы хотели нового мира, если мы внутренне это принимаем, мы действуем в потоке. Такая синхронизация даёт возможность безболезненно просачиваться в будущее, – говорит специалист.

Изображение от cookie_studio на Freepik

Что касается России, то турбулентность, тревожность и разного рода перестройки будут сопровождать нашу страну и в 2026 год, и в 2027-й. Той самой ровной дорожки, по которой всем нам уже так хочется пойти, пока не предвидится. До конца 2027 года россиянам будет непросто.

Астролог Драган предупреждает нас о каких-то абсолютно новых вызовах, с которыми придётся столкнуться летом 2026 года. Пожалуй, самое тревожное из её слов то, что вовсе непонятно, что это будет.

Также в 2026 году Светлана Драган увидела, что будет резко меняться пул глав государств. Причём самые резкие, неожиданные и болезненные отставки придутся на Европу. Более того, астролог не исключает там революционные веяния:

– Политики – это не просто люди. Это лицо этой старой системы. Мы видим, что там не только разногласия, но и непродуктивность экономических и политических путей, какое-то странное отношение к человеку. Мы видим алогичность этих лидеров,

Для Украины 2026 год также станет поворотным. Революционная ситуация может произойти в следующем году и там. Светлана Драган называет точный месяц – август. Но и до августа случится что-то, к чему будет приковано особое внимание.

– С мая по июль у Владимира Зеленского произойдёт критическая ситуация. Не очень-то и видно, что следовало бы какое-то продолжение в его лице… – говорит эксперт.

Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

2026 год – это то время, когда мы увидим американского президента Дональда Трампа в абсолютно ином положении.

– Есть ощущение, что с третьей декады февраля и дальше его положение дел станет очень трудным, – предвосхищает астролог.

Фото: The White House

И дело тут вовсе не в том, как он «меняет» позиции относительно СВО на Украине или отказывается от сказанных ранее слов: