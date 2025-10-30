Наступающий 2026 год, по всей видимости, несёт нам некие поворотные события, которые разделят мир на «до» и «после». Такой вывод можно сделать из слов известного российского астролога Светланы Драган. В интервью каналу «Тотальный Дзен» она указала на критические даты 2026 года, в которые буквально начнётся строительство нового мира.
В своём прогнозе Драган сделала особый акцент на феврале 2026 года. Этот месяц она назвала «точкой бусификации», в которой человечество выйдет на новый уровень. В феврале нам явится новый порядок вещей, созданный по-новому:
Она предупреждает, что начнутся сильнейшее экономическое напряжение. Люди будут наблюдать, как ломаются привычные системы.
Людей Светлана предупреждает: на этот период придутся, с одной стороны, очень важные, а с другой – очень драматичные события. Конечно, происходящее может испугать. Но астролог советует – бояться ничего не нужно.
Что касается России, то турбулентность, тревожность и разного рода перестройки будут сопровождать нашу страну и в 2026 год, и в 2027-й. Той самой ровной дорожки, по которой всем нам уже так хочется пойти, пока не предвидится. До конца 2027 года россиянам будет непросто.
Астролог Драган предупреждает нас о каких-то абсолютно новых вызовах, с которыми придётся столкнуться летом 2026 года. Пожалуй, самое тревожное из её слов то, что вовсе непонятно, что это будет.
Также в 2026 году Светлана Драган увидела, что будет резко меняться пул глав государств. Причём самые резкие, неожиданные и болезненные отставки придутся на Европу. Более того, астролог не исключает там революционные веяния:
Для Украины 2026 год также станет поворотным. Революционная ситуация может произойти в следующем году и там. Светлана Драган называет точный месяц – август. Но и до августа случится что-то, к чему будет приковано особое внимание.
2026 год – это то время, когда мы увидим американского президента Дональда Трампа в абсолютно ином положении.
И дело тут вовсе не в том, как он «меняет» позиции относительно СВО на Украине или отказывается от сказанных ранее слов: