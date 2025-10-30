Николай Стрелков стал новым членом Общественной палаты города Рязани

На заседании Рязанской городской Думы депутаты утвердили кандидатуру нового члена Общественной палаты города Рязани. Им стал Николай Стрелков, председатель Рязанской региональной общественной организации по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковый отряд «ОКА-РЯЗАНЬ».

Также уточнен состав комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской городской Думы. В него вошла депутат Елена Волкова.

Депутаты одобрили ряд изменений в Генеральный план города Рязани и в Правила землепользования и застройки.

Функциональное зонирование участка на улице Новаторов, д. № 9а меняется с зоны промышленных предприятий и коммунально-складских организаций на зону застройки многоэтажными жилыми домами.

Два участка, расположенных по улице Коняева, переводятся из зоны городских парков, скверов, бульваров, зоны застройки индивидуальными жилыми домами и зоны прочих обслуживающих и деловых объектов в зону городских парков, скверов, бульваров.

Также одобрено решение об изменении Генерального плана города Рязани в части изменения зонирования территории в районе улицы Введенская, д. №145 с многофункциональной зоны делового, общественного и коммерческого назначения на общественно-жилую зону.

Соответствующие изменения по указанным участкам также внесены в Правила землепользования и застройки.

В связи с уведомлением компании «Роскадастр» одобрены изменения в Правила землепользования и застройки в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 1-й пр. Бабушкина, ГСК «Металлург», бокс № 173, в целях устранения пересечения его границ с границами других участков.

Депутаты поддержали внесение изменений в решение Рязанского городского Совета от 26.12.2002 № 637 «Об утверждении Положения о ежемесячной доплате к пенсиям лицам, получавшим до 31 декабря 1991 года персональные пенсии местного значения». Документ приводится в соответствие с действующим федеральным законодательством.

В ходе заседания были одобрены изменения в Программу приватизации муниципального имущества на 2025 год. Проект решения предусматривает исключить пункт 2 из Перечня объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2025 году. Кроме того, депутатами согласованы изменения условий приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Крупской д. 9, Н5. Предлагаемый способ приватизации объекта – аукцион.

Принято решение о передаче в аренду дома №20 по улице Новослободской Рязанской городской общественной организации «Клуб любителей резьбы по дереву» для осуществления деятельности по возрождению и популяризации рязанской культуры и наследия в сфере декоративно-прикладного искусства.