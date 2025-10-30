Четверг, 30 октября, 2025
8.7 C
Рязань
Власть и политика

Николай Стрелков стал новым членом Общественной палаты города Рязани

Алексей Самохин

На заседании Рязанской городской Думы депутаты утвердили кандидатуру нового члена Общественной палаты города Рязани. Им стал Николай Стрелков, председатель Рязанской региональной общественной организации по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковый отряд «ОКА-РЯЗАНЬ».

Также  уточнен состав комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской городской Думы. В него вошла депутат Елена Волкова.

Депутаты одобрили ряд изменений в Генеральный план города Рязани и в Правила землепользования и застройки.

Функциональное зонирование участка на улице Новаторов, д. № 9а меняется с зоны промышленных предприятий и коммунально-складских организаций на зону застройки многоэтажными жилыми домами.

Два участка, расположенных по улице Коняева, переводятся из зоны городских парков, скверов, бульваров, зоны застройки индивидуальными жилыми домами и зоны прочих обслуживающих и деловых объектов в зону городских парков, скверов, бульваров.

Также одобрено решение об изменении Генерального плана города Рязани в части изменения зонирования территории в районе улицы Введенская, д. №145 с многофункциональной зоны делового, общественного и коммерческого назначения на общественно-жилую зону.

Соответствующие изменения по указанным участкам также внесены в Правила землепользования и застройки.

В связи с уведомлением компании «Роскадастр» одобрены изменения в Правила землепользования и застройки в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 1-й пр. Бабушкина, ГСК «Металлург», бокс № 173, в целях устранения пересечения его границ с границами других участков.

Депутаты поддержали внесение изменений в решение Рязанского городского Совета от 26.12.2002 № 637 «Об утверждении Положения о ежемесячной доплате к пенсиям лицам, получавшим до 31 декабря 1991 года персональные пенсии местного значения». Документ приводится в соответствие с действующим федеральным законодательством.

В ходе заседания были одобрены изменения в Программу приватизации муниципального имущества на 2025 год. Проект решения предусматривает исключить пункт 2 из Перечня объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2025 году. Кроме того,  депутатами согласованы изменения условий приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Крупской д. 9, Н5. Предлагаемый способ приватизации   объекта – аукцион.

Принято решение о передаче в аренду дома №20 по улице Новослободской Рязанской городской общественной организации «Клуб любителей резьбы по дереву» для осуществления деятельности по возрождению и популяризации рязанской культуры и наследия в сфере декоративно-прикладного искусства.

Самые читаемые материалы

Происшествия

У ДС «Олимпийский» в Рязани обнаружен труп

Обстоятельства смерти человека на данный момент неизвестны. 
Новости России

Спасатель назвал место, где может находиться семья Усольцевых

По словам эксперта, это не просто догадка, а сценарий, с которым ему уже доводилось сталкиваться на практике.
Интересное

Вместо одной России – четыре: пророчество Жириновского о кровожадном плане США всколыхнуло Сеть

Политик-предсказатель за несколько лет до смерти рассказал о существовании секретного американского плана, как погубить Россию.
Происшествия

Массовое отключение электроэнергии произойдет в Рязани 29 октября из-за работ по обрезке деревьев

В связи с проведением работ по обрезке ветвей деревьев с 09:00 до 16:00.
Происшествия

Пять БПЛА уничтожено над Рязанской областью сегодня ночью

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над Россией перехвачено и уничтожено 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Последние новости

Стало известно, чей труп обнаружили около ДС «Олимпийский»

Появились некоторые подробности произошедшего 29 октября ЧП.

HR-эксперт Лоикова рассказала, в какой сфере можно зарабатывать 200 тыс. без опыта

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова в интервью «Абзацу» рассказала, в каких сферах сегодня можно получать от 150 тысяч рублей, даже не имея опыта.

Десяток высокопоставленных офицеров ВСУ уничтожили во время «дружеского чаепития»

Эти люди занимали важные должности и участвовали в разработке оперативных планов в зоне СВО

При поддержке Рязанской НПК школьники совершили экологические экспедиции

В рамках трёх мероприятий участники высадили более 3000 деревьев и растений, а также собрали свыше 100 мешков мусора.

Завершено расследование убийства молодого парня на улице в Касимове

Совокупность собранных следствием доказательств признана достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд

Уехавшая в Европу Жанна Агалакова* пожаловалась на проблемы с деньгами

Бывшая телеведущая Первого канала Жанна Агалакова* пожаловалась в интервью...

На Почтовой в Рязани демонтируют цветочные вазоны

За зимний период вазоны отремонтируют, а весной вернут на улицу для высадки в них цветов.

Расписание рязанских электричек изменится с 1 ноября в связи с развитием инфраструктуры

В субботу, 1 ноября, между станциями Рыбное и Дягилево с 06:10 до 10:10 специалисты восстановят 1,1 километра пути и проведут модернизацию объектов энергообеспечения.

Более 40 тысяч историй успеха: бренд JAECOO отмечает двухлетие на рынке 

К сентябрю 2025 года совокупные продажи моделей J7 и J8 превысили 41 000 автомобилей, что подтверждает высокий интерес россиян к современным кроссоверам, сочетающим современный дизайн, надежность и выдающиеся внедорожные качества.

«Погибли ни за что»: в Ревде простились с сестрами, которых сбил пьяный водитель

В четверг в Ревде Свердловской области прощаются с двумя...

Вместо одной России – четыре: пророчество Жириновского о кровожадном плане США всколыхнуло Сеть

Политик-предсказатель за несколько лет до смерти рассказал о существовании секретного американского плана, как погубить Россию.

RT: Усольцев должен был отчитаться о расходах перед государством

Пропавший в Красноярском крае вместе с семьей Сергей Усольцев...

Раскрыты детали дела майора, задержанного в Екатеринбурге с 30 кг наркотиков

В Екатеринбурге задержали полицейского с 30 килограммами наркотиков, пишет...

Полиция накрыла в Рязани этническую группу, снабжавшую мигрантов поддельными документами

Действуя в сговоре, они предлагали землякам выгодную услугу: получить фиктивный сертификат «О владении русским языком, знании истории России и законодательства РФ» без какого-либо экзамена.

Прощание с актёром Романом Поповым пройдёт 1 ноября в Москве

Гражданская панихида пройдёт с 11 до 13 часов в ритуальном зале при ЦКБ №1 управления делами президента РФ (улица маршала Тимошенко, 25).