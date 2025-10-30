HR-эксперт Лоикова рассказала, в какой сфере можно зарабатывать 200 тыс. без опыта

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова в интервью «Абзацу» рассказала, в каких сферах сегодня можно получать от 150 тысяч рублей, даже не имея опыта. По ее словам, одна из самых доходных — индустрия кибербезопасности.

«Крупные IT-компании, ретейлы — все хранят огромные массивы данных о своих клиентах. Эти сведения требуют постоянной защиты, ведь DDoS-атаки происходят буквально каждый день, утечки случаются постоянно и приносят убытки бизнесу и государству», — объяснила эксперт.

По словам Лоиковой, особенно востребованы специалисты по криптозащите, инженеры безопасности, шифровальщики данных. Выпускникам профильных вузов, даже без практического опыта, уже предлагают оклады от 150 до 200 тысяч рублей. Те, кто имеет небольшой опыт, получают от 250 тысяч, а со стажем от трёх до пяти лет — от 500 до 700 тысяч рублей ежемесячно.

При этом тенденция на массовый наем программистов и специалистов смежных направлений постепенно уходит, отметила эксперт. Несколько лет назад их активно привлекали для создания аналогов зарубежных продуктов, но сейчас большинство таких проектов завершено — спрос снизился.

Еще одна причина — автоматизация. Часть рутинных процессов в IT теперь выполняет искусственный интеллект, что также снижает потребность в ряде технических специалистов.