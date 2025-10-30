Четверг, 30 октября, 2025
8.7 C
Рязань
Новости России

HR-эксперт Лоикова рассказала, в какой сфере можно зарабатывать 200 тыс. без опыта

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова в интервью «Абзацу» рассказала, в каких сферах сегодня можно получать от 150 тысяч рублей, даже не имея опыта. По ее словам, одна из самых доходных — индустрия кибербезопасности.

«Крупные IT-компании, ретейлы — все хранят огромные массивы данных о своих клиентах. Эти сведения требуют постоянной защиты, ведь DDoS-атаки происходят буквально каждый день, утечки случаются постоянно и приносят убытки бизнесу и государству», — объяснила эксперт.

По словам Лоиковой, особенно востребованы специалисты по криптозащите, инженеры безопасности, шифровальщики данных. Выпускникам профильных вузов, даже без практического опыта, уже предлагают оклады от 150 до 200 тысяч рублей. Те, кто имеет небольшой опыт, получают от 250 тысяч, а со стажем от трёх до пяти лет — от 500 до 700 тысяч рублей ежемесячно.

При этом тенденция на массовый наем программистов и специалистов смежных направлений постепенно уходит, отметила эксперт. Несколько лет назад их активно привлекали для создания аналогов зарубежных продуктов, но сейчас большинство таких проектов завершено — спрос снизился.

Еще одна причина — автоматизация. Часть рутинных процессов в IT теперь выполняет искусственный интеллект, что также снижает потребность в ряде технических специалистов.

Самые читаемые материалы

Происшествия

У ДС «Олимпийский» в Рязани обнаружен труп

Обстоятельства смерти человека на данный момент неизвестны. 
Новости России

Спасатель назвал место, где может находиться семья Усольцевых

По словам эксперта, это не просто догадка, а сценарий, с которым ему уже доводилось сталкиваться на практике.
Интересное

Вместо одной России – четыре: пророчество Жириновского о кровожадном плане США всколыхнуло Сеть

Политик-предсказатель за несколько лет до смерти рассказал о существовании секретного американского плана, как погубить Россию.
Происшествия

Массовое отключение электроэнергии произойдет в Рязани 29 октября из-за работ по обрезке деревьев

В связи с проведением работ по обрезке ветвей деревьев с 09:00 до 16:00.
Происшествия

Пять БПЛА уничтожено над Рязанской областью сегодня ночью

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над Россией перехвачено и уничтожено 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Последние новости

Стало известно, чей труп обнаружили около ДС «Олимпийский»

Появились некоторые подробности произошедшего 29 октября ЧП.

Десяток высокопоставленных офицеров ВСУ уничтожили во время «дружеского чаепития»

Эти люди занимали важные должности и участвовали в разработке оперативных планов в зоне СВО

При поддержке Рязанской НПК школьники совершили экологические экспедиции

В рамках трёх мероприятий участники высадили более 3000 деревьев и растений, а также собрали свыше 100 мешков мусора.

Завершено расследование убийства молодого парня на улице в Касимове

Совокупность собранных следствием доказательств признана достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд

Уехавшая в Европу Жанна Агалакова* пожаловалась на проблемы с деньгами

Бывшая телеведущая Первого канала Жанна Агалакова* пожаловалась в интервью...

Николай Стрелков стал новым членом Общественной палаты города Рязани

На заседании Рязанской городской Думы депутаты утвердили кандидатуру нового члена Общественной палаты города Рязани.

На Почтовой в Рязани демонтируют цветочные вазоны

За зимний период вазоны отремонтируют, а весной вернут на улицу для высадки в них цветов.

Расписание рязанских электричек изменится с 1 ноября в связи с развитием инфраструктуры

В субботу, 1 ноября, между станциями Рыбное и Дягилево с 06:10 до 10:10 специалисты восстановят 1,1 километра пути и проведут модернизацию объектов энергообеспечения.

Более 40 тысяч историй успеха: бренд JAECOO отмечает двухлетие на рынке 

К сентябрю 2025 года совокупные продажи моделей J7 и J8 превысили 41 000 автомобилей, что подтверждает высокий интерес россиян к современным кроссоверам, сочетающим современный дизайн, надежность и выдающиеся внедорожные качества.

«Погибли ни за что»: в Ревде простились с сестрами, которых сбил пьяный водитель

В четверг в Ревде Свердловской области прощаются с двумя...

Вместо одной России – четыре: пророчество Жириновского о кровожадном плане США всколыхнуло Сеть

Политик-предсказатель за несколько лет до смерти рассказал о существовании секретного американского плана, как погубить Россию.

RT: Усольцев должен был отчитаться о расходах перед государством

Пропавший в Красноярском крае вместе с семьей Сергей Усольцев...

Раскрыты детали дела майора, задержанного в Екатеринбурге с 30 кг наркотиков

В Екатеринбурге задержали полицейского с 30 килограммами наркотиков, пишет...

Полиция накрыла в Рязани этническую группу, снабжавшую мигрантов поддельными документами

Действуя в сговоре, они предлагали землякам выгодную услугу: получить фиктивный сертификат «О владении русским языком, знании истории России и законодательства РФ» без какого-либо экзамена.

Прощание с актёром Романом Поповым пройдёт 1 ноября в Москве

Гражданская панихида пройдёт с 11 до 13 часов в ритуальном зале при ЦКБ №1 управления делами президента РФ (улица маршала Тимошенко, 25).