Среда, 29 октября, 2025
6.8 C
Рязань
Происшествия

В микрорайоне Олимпийский в Рязани обнаружен труп

Алексей Самохин
Фото: телеграм-канал «Топор. Новости Рязани»

Тело человека обнаружили в среду, 29 октября, в микрорайоне Олимпийский в Рязани. Об этом, ссылаясь на подписчиков, сообщает телеграм-канал «Топор. Новости Рязани». 

Обстоятельства смерти человека на данный момент неизвестны. 

На опубликованных снимках можно увидеть лежащее на земле тело, накрытое белой простыней. Рядом находится скорая помощь. 

Официальная информация уточняется. 

Ранее стало известно о трупе мужчины, который обнаружили в одном из домов на Первомайском проспекте Рязани. Местные жители рассказали, что их сосед скончался уже давно, однако его родственник не обращался в соответствующие службы, ожидая, когда на умершего будет начислена пенсия.

В микрорайоне Олимпийский в Рязани обнаружен труп Обстоятельства смерти человека на данный момент неизвестны. 
Фото: телеграм-канал «Топор. Новости Рязани»

Самые читаемые материалы

Кино и ТВ

Умер актёр Роман Попов, сыгравший Мухича

По данным источника, Роман скончался 28 октября. 
Новости России

Российские войска захватили весь украинский кокс

Эксперт: Зеленский «кинул» Лондон и Вашингтон с угольными месторождениями
Происшествия

Массовое отключение электроэнергии произойдет в Рязани 29 октября из-за работ по обрезке деревьев

В связи с проведением работ по обрезке ветвей деревьев с 09:00 до 16:00.
Кино и ТВ

Друг Романа Попова рассказал о последней встрече с актёром

Помимо основного заболевания, у Попова появились сопутствующие проблемы. Сильно истощённый болезнью организм дал сбой — начались неприятности с желудком, практически пропало зрение.
Кино и ТВ

SHOT: Перед смертью актёр Роман Попов две недели был в коме

Семья актёра была вынуждена выставить на продажу свой подмосковный дом, чтобы оплатить дорогостоящее лечение.

Последние новости

Конкурс «Мисс и Мистер студенчество Рязанской области» пройдет 5 декабря

Мисс выбирается в 13 раз, Мистер – в 3, и на сей раз участниками конкурса стали семь пар из наших университетов.

В Рязани задержали наркодилера с поличным и изъяли 13 закладок

27-летний неработающий и ранее несудимый мужчина связался с представителями нелегального наркомагазина.

Центральную улицу Толстого в Старожилово ждет масштабное преображение

Работы протяженностью 2 километра начнутся в следующем году.

Бывший участник террористической организации раскаялся в преступлении и готовится к выходу из колонии в Рязанской области

Осуждённый рассказал, что был задержан в 2020 году за переписку с участниками террористической организации и желание присоединиться к ней.

Европа обещает Киеву миллиарды и оружие США

Вопрос о финансировании следующего года противостояния с Россией остаётся открытым, но европейские страны активно ищут способы его решить.

Студенческий слёт Движения Первых соберёт более 100 студентов Рязанской области

28 октября в Доме молодёжи (г.Рязань, пл.Соборная, 14) пройдёт Студенческий слёт Движения Первых.

Домашний аляскинский маламут загрыз младенца в Подмосковье

По данным «Базы», родственники утверждают, что 11-летний маламут всегда был спокойным и никогда не проявлял агрессии к людям.

«МК»: Перед смертью актера Романа Попова бросили его звездные друзья

По словам знакомых, в последние месяцы жизни Попов особенно нуждался в общении — оно придавало ему силы.

Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом»

В ближайшее время в строительную компанию придут ещё четверо студентов Рязанского технологического колледжа.

Депутаты Рязанской облдумы контролируют ремонты и строительство в муниципалитетах 

Парламентарии держат под строгим депутатским контролем качество и сроки выполнения проводимых мероприятий.

В Рязанской области изменены ставки транспортного налога по 8 категориям ТС

Дополнительные поступления составят 7,3 млн руб. в 2026 году, 125,7 млн руб. – с 2027 года. Учитывая сроки уплаты налога, жителей региона это изменение коснется в 2027 году.

Павел Малков: в Рязанской области «земские тренеры» получат по миллиону рублей

В этом году планируется принять по программе трёх специалистов, в 2026 году — уже не менее 16 тренеров.

В Рязани раскрыли тайну загадочной гибели глухаря 

Был найден самец глухаря, весом около пяти килограммов, без видимых повреждений на теле. Кровь на клюве могла свидетельствовать о черепно-мозговой травме. 

ГАИ сообщила подробности жёсткого ДТП с грузовиками в Рязани 

По предварительным данным, 62-летний водитель из Рязани, ехавший за рулём грузовика «Рено», наехал на стоящий перед регулируемым перекрестком грузовой автомобиль «Вольво» под управлением 52-летнего жителя Пензы.

В Госдуме раскритиковали Минтруд за попытку ввезти в Россию больше мигрантов

Депутат выразил сожаление, что Минтруд делает ставку на внешнюю миграцию, а не на использование внутренних трудовых ресурсов, повышение зарплат и рост производительности труда.