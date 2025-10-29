В микрорайоне Олимпийский в Рязани обнаружен труп

Тело человека обнаружили в среду, 29 октября, в микрорайоне Олимпийский в Рязани. Об этом, ссылаясь на подписчиков, сообщает телеграм-канал «Топор. Новости Рязани».

Обстоятельства смерти человека на данный момент неизвестны.

На опубликованных снимках можно увидеть лежащее на земле тело, накрытое белой простыней. Рядом находится скорая помощь.

Официальная информация уточняется.

Ранее стало известно о трупе мужчины, который обнаружили в одном из домов на Первомайском проспекте Рязани. Местные жители рассказали, что их сосед скончался уже давно, однако его родственник не обращался в соответствующие службы, ожидая, когда на умершего будет начислена пенсия.