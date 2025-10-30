RT: Усольцев должен был отчитаться о расходах перед государством

Пропавший в Красноярском крае вместе с семьей Сергей Усольцев должен был отчитаться о расходах перед государством, пишет RT.

По информации телеканала, он был владельцем компании, производившей краску.

«14 октября мужчина должен был отчитаться по расходованию государственных грантов, но вдруг пропал», — говорится в публикации.

В статье также указано, что на счетах бизнесмена и его компании до сих пор лежат значительные денежные средства.

Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочка пропали без вести в тайге в конце сентября. Поиски семьи не привели к успеху. Предварительной причиной случившегося считают несчастный случай.