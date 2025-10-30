Стало известно, чей труп обнаружили около ДС «Олимпийский»

Государственная инспекция труда Рязанской области сообщила подробности обнаружения трупа около ДС «Олимпийский». Тело мужчины было найдено 29 октября.

Как рассказала руководитель региональной инспекции Зоя Мирохина, примерно в 11 часов на прилегающей к дворцу спорта территории нашли мужчину, который не подавал признаков жизни. Как выяснилось, это работник спортивного учреждения.

— Прибывшие на место происшествия медицинские работники констатировали смерть мужчины 1956 г.р. В настоящее время работодателем организована работа комиссии по расследованию несчастного случая под председательством представителя Гострудинспекции для установления обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении.

Причина смерти мужчины пока неизвестна. Ранее в Сети публиковались снимки лежащего на земле трупа, который накрыли белой простынёй. Рядом с местом ЧП стояла «скорая».