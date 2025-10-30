Четверг, 30 октября, 2025
8.7 C
Рязань
Происшествия

Стало известно, чей труп обнаружили около ДС «Олимпийский»

Валерия Мединская
Фото: телеграм-канал «Топор. Новости Рязани»

Государственная инспекция труда Рязанской области сообщила подробности обнаружения трупа около ДС «Олимпийский». Тело мужчины было найдено 29 октября.

Как рассказала руководитель региональной инспекции Зоя Мирохина, примерно в 11 часов на прилегающей к дворцу спорта территории нашли мужчину, который не подавал признаков жизни. Как выяснилось, это работник спортивного учреждения.

— Прибывшие на место происшествия медицинские работники констатировали смерть мужчины 1956 г.р. В настоящее время работодателем организована работа комиссии по расследованию несчастного случая под председательством представителя Гострудинспекции для установления обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении.

Причина смерти мужчины пока неизвестна. Ранее в Сети публиковались снимки лежащего на земле трупа, который накрыли белой простынёй. Рядом с местом ЧП стояла «скорая».

