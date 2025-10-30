Более 180 тысяч клиентов ПАО «РЭСК» выбирают электронную квитанцию

Все больше жителей Рязанской области переходят на современный способ получения счета — электронную квитанцию. Этот формат стал удобной альтернативой бумажной версии и пользуется популярностью у клиентов компании.

Электронная квитанция представляет собой полный аналог бумажной. Одно из ее отличий в том, что документ направляется клиенту на адрес электронной почты. Квитанция поступает оперативно, без задержек и рисков потери.

Отметим, что электронную квитанцию можно получать при любом состоянии лицевого счета: будь то задолженность, отсутствие долга или переплата. Благодаря этому клиенты всегда могут быть в курсе начислений и при необходимости проверить данные самостоятельно в тот момент, когда им будет удобно.

Еще одно преимущество электронного формата — использование электронных квитанций для заботы о близких: родители, бабушки и дедушки могут доверить получение и оплату услуг своим родственникам удаленно.

Кроме того, переход на цифровую версию помогает беречь природу — клиенты ПАО «РЭСК» (входит в Группу РусГидро) уже сохранили более 208 деревьев, отказавшись от бумажных уведомлений.

«Мы видим, что интерес клиентов к электронным сервисам стабильно растет. Электронная квитанция делает взаимодействие с компанией проще и прозрачнее, а также способствует развитию интерактивных решений в регионе», — отметила исполнительный директор ПАО «РЭСК» Светлана Волощук.