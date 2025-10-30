Четверг, 30 октября, 2025
5.5 C
Рязань
Медицина

Девочки в Перинатальном центре Рязани рождаются тяжелее мальчиков на 20 граммов

Алексей Самохин
Изображение от onlyyouqj на Freepik

Росстат недавно опубликовал среднестатистические данные по россиянам. Мужчины в 2024 году весили в среднем 74,1 кг при росте 162,9 см (учитывались все возраста). Женщины — 67 кг при росте 159,5 см.

Специалисты Рязанского перинатального центра решили не отставать и составили собственный портрет — только младенческий. Проанализировали параметры малышей, появившихся на свет этой осенью в срок доношенной беременности.

Мальчики и девочки: кто крупнее

Результаты оказались любопытными. Мальчишки рождались с весом 3264 грамма и ростом 52 сантиметра. Девочки — чуть тяжелее: 3284 грамма, зато на сантиметр короче — 51 см.

Получается, новорождённые девочки в Перинатальном центре опережают мальчиков по весу на 20 граммов. Неожиданный факт, учитывая распространённое мнение, что мальчики обычно крупнее.

Что говорят цифры

Средние показатели укладываются в нормы здорового развития. Доношенные младенцы весом от 3 до 3,5 кг считаются оптимальными по медицинским стандартам. Рост в 51-52 см тоже вполне типичен.

Такие подсчёты помогают врачам отслеживать тенденции и корректировать подходы к ведению беременности. А родителям — понимать, что их кроха вписывается в здоровую статистику или, наоборот, требует особого внимания.

