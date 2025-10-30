Четверг, 30 октября, 2025
Сергей Галямин осмотрел стройплощадку школы для одарённых детей в Рязани

Алексей Самохин

Директор Департамента промышленного и гражданского строительства министерства строительства РФ Сергей Галямин посетил стройплощадку школы для одарённых детей в районе Мервино в Рязани. Строительство этого объекта начали в 2024 году по поручению главы региона Павла Малкова, сообщает Минстрой Рязанской области. 

Также в мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области — министр транспорта и автомобильных дорог региона Павел Супрун, первый заместитель министра строительного комплекса региона Юрий Кулешов, представители Федерального бюджетного учреждения «Росстройконтроль» и сотрудники подрядной организации.

Строительство школы осуществляется в рамках федерального проекта «Ведущие школы» национального проекта «Молодежь и дети».

Учреждение рассчитано на обучение 800 учащихся. На объекте задействовано порядка 120 рабочих. Завершены инженерно-изыскательные мероприятия и подготовительные работы, продолжается возведение второго этажа основной части здания, ведется кладка наружных ограждающих конструкций.

Участники встречи обсудили график выполнения работ, организацию зоны благоустройства территории возле школы, а также детали процесса строительства, контроль качества и график ввода объекта в эксплуатацию.

Завершение работ на объекте запланировано на 2027 год.

