Новым ректором РИРО стала Татьяна Мастюкова

Новым ректором Рязанского института развития образования (РИРО) стала Татьяна Вячеславовна Мастюкова. Соответствующая информация появилась на сайте учреждения.

Долгое время РИРО возглавлял Андрей Кашаев, но он оставил пост в мае 2025 года. В конце июля 2025 года РИРО возглавила Ольга Филоненко. Приказ о её назначении был подписан 30 июля. До этого Ольга Васильевна Филоненко работала директором школы №36 города Рязани.

Приказ о назначении Татьяны Мастюковой был подписан 28 октября. На сайте РИРО её биографии на данный момент нет.

В интернете можно найти информацию о том, что Татьяна Мастюкова была главой администрации Скопина, затем работала заместителем главы администрации Рязани. В последнее время Мастюкова была директором Рязанского колледжа имени Героя Советского Союза Н.Н.Комарова.