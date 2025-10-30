Четверг, 30 октября, 2025
Религия

Священник рассказал, какая кара ждёт православных за празднование Хэллоуина

Алексей Самохин
Хэллоуин. Изображение сгенерировано нейросетью

Русская православная церковь давно высказывается против празднования Хэллоуина в России. Но насколько серьёзен этот запрет? И что грозит тем, кто его нарушит? Об этом изданию «Подмосковье сегодня» рассказал священнослужитель Владислав Береговой.

Юридически — можно, духовно — нельзя

Формальных запретов нет. Люди свободны выбирать, как проводить досуг и какие культурные элементы заимствовать. Однако с духовной точки зрения для православного человека Хэллоуин крайне нежелателен.

«Участие в празднике, особенно с образами нечистой силы, потустороннего мира и попытками «пообщаться» с духами, является грехом. Это противоречит нашей вере, которая учит избегать связи с тёмными силами и демоническим миром. Даже если человек воспринимает это как невинную забаву, он соприкасается с символикой, несущей языческое и оккультное содержание», — пояснил отец Владислав.

Заигрывания с «бесовщиной» могут иметь реальные последствия, продолжил священник. Вовлечение в эту символику, даже шуточное, открывает душу для влияния враждебных сил.

«Это может проявляться в тревоге, страхе, необъяснимой тоске, депрессии, нарушении сна, а иногда и более серьёзных духовных искушениях. Духовно это ослабляет человека, отвращает его от Бога и делает уязвимым для зла. В духовном мире нет «невинных» шуток с тёмными силами. Мы призваны к свету, а не к тьме. К жизни, а не к заигрыванию со смертью», — добавил отец Владислав.

Велесова ночь: новая проблема

В прошлом году, по словам священника, страна столкнулась с проблемой посерьёзнее копирования заморских праздников. В рамках утверждения традиционных ценностей и борьбы с западным Хэллоуином некоторые российские школы решили «потушить пожар бензином» — заменили его масштабным празднованием «отечественной» Велесовой ночи.

«Естественно, со всеми привычными атрибутами не только Хэллоуина, но теперь ещё и язычества. Школьникам предлагается инструкция по правильному разделыванию тыкв (ага — исконно русская традиция) и проводится конкурс на лучший костюм в виде «славянских нечистых сил» (как будто они там в аду разных национальностей). В скобках замечу, что всё, что нам предъявляют как «возврат к истокам» — это лютый новодел», — подчеркнул священнослужитель.

Примитивное язычество славянских народов, по словам отца Владислава, ничего не оставило, кроме нескольких каменных «идолищ поганых». Литературных источников дохристианской эпохи не существует, а «Велесова книга» — новодел XX века.

«Жаль, что сатанизм и язычество так глубоко проникли в наши школы, что подобные оккультные мероприятия проводятся совершенно открыто. Напоминаю, что «языческие боги — это бесы», и такие мероприятия больно аукнутся каждому участнику, ибо невозможно на словах славить Бога, а на деле — сатану и бесов. Бог отворачивается от всех язычников со времён пророка Илии, лично истребившего 450 жрецов Ваала. Во что обратилось почитание «исконно русских богов» на Украине, мы вроде как видим. Зачем нам идти их путём? Где поднимается неоязычество — там рождается кровь и смерть… Это духовный закон бытия», — предупредил священник.

Отец Владислав подчеркнул, что заявления в духе «Это же весело! Зачем вы так серьёзно всё воспринимаете?» — всего лишь отговорки. Заигрывание с бесами никогда добром не заканчивается.

