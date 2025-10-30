Рязань стала площадкой для проведения форума «Будущее цифровых профессий». Форум прошёл 29 октября и собрал свыше 400 участников, включая представителей министерств и ведомств, федеральных и региональных IT-компаний, руководителей образовательных организаций, студентов и школьников. Ключевой темой мероприятий стала IT-сфера: её современное развитие и растущая популярность в условиях активного внедрения технологий искусственного интеллекта.

«У нас сейчас наблюдается тенденция именно на IT-специальности — и она продолжает прогрессировать. Интересный факт: эта потребность не растёт резко вверх, а движется, можно сказать, по касательной — сначала подъем, потом некоторое замедление, и снова новый пик. Мы понимаем, что такая тенденция будет сохраняться. И это вам, ребята, на заметку: IT — одна из наиболее востребованных отраслей в ближайшее время.», — отметил министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Максим Сонников.

Значимость развития цифровых компетенций среди молодёжи подчеркнула и заместитель председателя правительства Юлия Швакова.

«Сегодняшним школьникам и студентам предстоит продолжить решение главных задач отрасли, в числе которых повышение качества работы действующих цифровых платформ, импортозамещение иностранных цифровых технологий отечественными решениями, обеспечение кибербезопасности и защита данных, внедрение инноваций, таких как искусственный интеллект. Создаем все необходимые условия для поддержки будущих профессионалов»,- отметила Юлия на своей странице в соцсети.

В рамках форума прошли тематические и питч-сессии, посвящённые вопросам кибербезопасности, цифровизации и применения ИИ. Работодатели не только представили собственные проекты, но и рассказали о карьерных возможностях, практиках и стажировках, реализуемых в их компаниях. Особое внимание участников привлёк интерактивный формат общения. С помощью QR-кода они могли задать вопросы спикерам и получить ответы от экспертов и искусственного интеллекта.