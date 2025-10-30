Четверг, 30 октября, 2025
6.1 C
Рязань
Общество

Рязань стала площадкой для проведения форума «Будущее цифровых профессий»

Валерия Мединская

Рязань стала площадкой для проведения форума «Будущее цифровых профессий». Форум прошёл 29 октября и собрал свыше 400 участников, включая представителей министерств и ведомств, федеральных и региональных IT-компаний, руководителей образовательных организаций, студентов и школьников. Ключевой темой мероприятий стала IT-сфера: её современное развитие и растущая популярность в условиях активного внедрения технологий искусственного интеллекта.

«У нас сейчас наблюдается тенденция именно на IT-специальности — и она продолжает прогрессировать. Интересный факт: эта потребность не растёт резко вверх, а движется, можно сказать, по касательной — сначала подъем, потом некоторое замедление, и снова новый пик. Мы понимаем, что такая тенденция будет сохраняться. И это вам, ребята, на заметку: IT — одна из наиболее востребованных отраслей в ближайшее время.», — отметил министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Максим Сонников.

Значимость развития цифровых компетенций среди молодёжи подчеркнула и заместитель председателя правительства Юлия Швакова.

«Сегодняшним школьникам и студентам предстоит продолжить решение главных задач отрасли, в числе которых повышение качества работы действующих цифровых платформ, импортозамещение иностранных цифровых технологий отечественными решениями, обеспечение кибербезопасности и защита данных, внедрение инноваций, таких как искусственный интеллект.  Создаем все необходимые условия для поддержки будущих профессионалов»,- отметила Юлия на своей странице в соцсети.

В рамках форума прошли тематические и питч-сессии, посвящённые вопросам кибербезопасности, цифровизации и применения ИИ. Работодатели не только представили собственные проекты, но и рассказали о карьерных возможностях, практиках и стажировках, реализуемых в их компаниях. Особое внимание участников привлёк интерактивный формат общения. С помощью QR-кода они могли задать вопросы спикерам и получить ответы от экспертов и искусственного интеллекта.

Рязань стала площадкой для проведения форума «Будущее цифровых профессий» Форум прошёл 29 октября и собрал свыше 400 участников.
Рязань стала площадкой для проведения форума «Будущее цифровых профессий» Форум прошёл 29 октября и собрал свыше 400 участников.
Рязань стала площадкой для проведения форума «Будущее цифровых профессий» Форум прошёл 29 октября и собрал свыше 400 участников.
Рязань стала площадкой для проведения форума «Будущее цифровых профессий» Форум прошёл 29 октября и собрал свыше 400 участников.

Самые читаемые материалы

Происшествия

У ДС «Олимпийский» в Рязани обнаружен труп

Обстоятельства смерти человека на данный момент неизвестны. 
Новости России

Спасатель назвал место, где может находиться семья Усольцевых

По словам эксперта, это не просто догадка, а сценарий, с которым ему уже доводилось сталкиваться на практике.
Интересное

Вместо одной России – четыре: пророчество Жириновского о кровожадном плане США всколыхнуло Сеть

Политик-предсказатель за несколько лет до смерти рассказал о существовании секретного американского плана, как погубить Россию.
Происшествия

Пять БПЛА уничтожено над Рязанской областью сегодня ночью

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над Россией перехвачено и уничтожено 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Новости России

Проживший 20 лет в тайге отшельник объяснил почему Усольцевы не оставили следов

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина всё ещё могут скитаться по тайге Красноярского края. Замёрзшие, уставшие, голодные — но живые.

Последние новости

Священник рассказал, какая кара ждёт православных за празднование Хэллоуина

Заигрывания с «бесовщиной» могут иметь реальные последствия, уверен священник.

Гороскоп на 31 октября: что звёзды приготовили для вас перед рабочей субботой?

Звёзды советуют: сегодня важно не только действовать, но и вовремя останавливаться, чтобы оценить обстановку. Впереди рабочая суббота — сохраните силы и не распыляйтесь на мелочи.

Девочки в Перинатальном центре Рязани рождаются тяжелее мальчиков на 20 граммов

Мальчишки рождались с весом 3264 грамма и ростом 52 сантиметра. Девочки — чуть тяжелее: 3284 грамма, зато на сантиметр короче — 51 см.

Скончался заслуженный артист России Анатолий Меньщиков

Почти полвека он отдал сцене Театра Вахтангова, пресс-служба которого сообщила скорбную весть.

Сергей Галямин осмотрел стройплощадку школы для одарённых детей в Рязани

Учреждение рассчитано на обучение 800 учащихся. На объекте задействовано порядка 120 рабочих. Завершение работ на объекте запланировано на 2027 год.

Рязанские коммунальщики показали 127 единиц техники для борьбы со снегом

Для зимних работ сформированы бригады. Руководство планирует создать резерв водителей — на случай непредвиденных обстоятельств или массовых снегопадов.

Новым ректором РИРО стала Татьяна Мастюкова

В последнее время Мастюкова была директором Рязанского колледжа имени Героя Советского Союза Н.Н.Комарова.

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязани вечером 30 октября 

Жителей региона просят укрыться в зданиях и не подходить к окнам.

Более 180 тысяч клиентов ПАО «РЭСК» выбирают электронную квитанцию

Электронная квитанция представляет собой полный аналог бумажной. Одно из ее отличий в том, что документ направляется клиенту на адрес электронной почты.

Астролог Драган назвала критические даты 2026 года: революции в Европе, конец власти Зеленского, выход из хаоса

2026 год обещает стать не просто судьбоносным, а эпохальным.

Проект регионального бюджета на ближайшие три года внесен на рассмотрение в Рязанскую областную Думу

Доходы регионального бюджета на следующий год запланированы в объеме 120,6 млрд рублей, расходы – 125,1 млрд рублей.

Стало известно, чей труп обнаружили около ДС «Олимпийский»

Появились некоторые подробности произошедшего 29 октября ЧП.

HR-эксперт Лоикова рассказала, в какой сфере можно зарабатывать 200 тыс. без опыта

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова в интервью «Абзацу» рассказала, в каких сферах сегодня можно получать от 150 тысяч рублей, даже не имея опыта.

Десяток высокопоставленных офицеров ВСУ уничтожили во время «дружеского чаепития»

Эти люди занимали важные должности и участвовали в разработке оперативных планов в зоне СВО

При поддержке Рязанской НПК школьники совершили экологические экспедиции

В рамках трёх мероприятий участники высадили более 3000 деревьев и растений, а также собрали свыше 100 мешков мусора.