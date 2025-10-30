Три рязанские компании наказали за неправильное трудоустройство бывших чиновников

Прокуратура Московского района Рязани вскрыла нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщил телеграм-канал надзорного ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что руководители трех коммерческих организаций приняли на работу бывших госслужащих, но «забыли» уведомить об этом соответствующие органы.

По закону, при трудоустройстве экс-чиновника работодатель обязан в десятидневный срок сообщить об этом по его прежнему месту службы. Однако директора рязанских фирм это требование проигнорировали.

Реакция надзорного ведомства была быстрой. Прокурор возбудил семь административных дел по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего госслужащего). В результате и сами руководители, и их компании как юридические лица были привлечены к ответственности. Суд назначил виновным штрафы на сумму от 20 до 50 тысяч рублей.

На данный момент все нарушения устранены.