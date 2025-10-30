Полиция накрыла в Рязани этническую группу, снабжавшую мигрантов поддельными документами

В Рязани оперативники уголовного розыска совместно с коллегами из ГУУР МВД и миграционной службы пресекли незаконную деятельность мигрантов. Трое участников этнической группы наладили торговлю поддельными сертификатами о владении русским языком, помогая своим соотечественникам незаконно легализоваться в России.

В ходе спецоперации полицейские задержали в Рязани троих неработающих мужчин в возрасте 24, 29 и 30 лет, все — выходцы из Средней Азии. Действуя в сговоре, они предлагали землякам выгодную услугу: получить фиктивный сертификат «О владении русским языком, знании истории России и законодательства РФ» без какого-либо экзамена. Этот документ необходим для получения или продления рабочего патента, поэтому спрос был высоким.

Как выяснилось, рязанская ячейка была лишь звеном в более крупной сети, которой руководил неизвестный из-за пределов России. Схема была отлажена: сообщники через мессенджер отправляли куратору данные клиентов, а взамен получали готовые фальшивки, изготовленные в соседнем регионе. Доставляли их через курьера. Цена вопроса для одного мигранта составляла от 10 до 20 тысяч рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции группой лиц. Все трое фигурантов уже заключены под стражу.

Но проблемы ждут не только продавцов. Полиция установила личности более 20 мигрантов в возрасте от 22 до 39 лет, которые успели воспользоваться этой услугой. Поддельные сертификаты у них изъяли, в отношении самих покупателей возбудили уголовные дела за использование подложных документов. Сейчас все они помещены в Центр временного содержания иностранных граждан. Следствие продолжается, полицейские ищут других участников преступной группы и их клиентов.