Четверг, 30 октября, 2025
7.4 C
Рязань
Происшествия

Полиция накрыла в Рязани этническую группу, снабжавшую мигрантов поддельными документами

Алексей Самохин

В Рязани оперативники уголовного розыска совместно с коллегами из ГУУР МВД и миграционной службы пресекли незаконную деятельность мигрантов. Трое участников этнической группы наладили торговлю поддельными сертификатами о владении русским языком, помогая своим соотечественникам незаконно легализоваться в России.

В ходе спецоперации полицейские задержали в Рязани троих неработающих мужчин в возрасте 24, 29 и 30 лет, все — выходцы из Средней Азии. Действуя в сговоре, они предлагали землякам выгодную услугу: получить фиктивный сертификат «О владении русским языком, знании истории России и законодательства РФ» без какого-либо экзамена. Этот документ необходим для получения или продления рабочего патента, поэтому спрос был высоким.

Как выяснилось, рязанская ячейка была лишь звеном в более крупной сети, которой руководил неизвестный из-за пределов России. Схема была отлажена: сообщники через мессенджер отправляли куратору данные клиентов, а взамен получали готовые фальшивки, изготовленные в соседнем регионе. Доставляли их через курьера. Цена вопроса для одного мигранта составляла от 10 до 20 тысяч рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции группой лиц. Все трое фигурантов уже заключены под стражу.

Но проблемы ждут не только продавцов. Полиция установила личности более 20 мигрантов в возрасте от 22 до 39 лет, которые успели воспользоваться этой услугой. Поддельные сертификаты у них изъяли, в отношении самих покупателей возбудили уголовные дела за использование подложных документов. Сейчас все они помещены в Центр временного содержания иностранных граждан. Следствие продолжается, полицейские ищут других участников преступной группы и их клиентов.

Полиция накрыла в Рязани этническую группу, снабжавшую мигрантов поддельными документами Действуя в сговоре, они предлагали землякам выгодную услугу: получить фиктивный сертификат «О владении русским языком, знании истории России и законодательства РФ» без какого-либо экзамена.
Полиция накрыла в Рязани этническую группу, снабжавшую мигрантов поддельными документами Действуя в сговоре, они предлагали землякам выгодную услугу: получить фиктивный сертификат «О владении русским языком, знании истории России и законодательства РФ» без какого-либо экзамена.
Полиция накрыла в Рязани этническую группу, снабжавшую мигрантов поддельными документами Действуя в сговоре, они предлагали землякам выгодную услугу: получить фиктивный сертификат «О владении русским языком, знании истории России и законодательства РФ» без какого-либо экзамена.

Самые читаемые материалы

Происшествия

У ДС «Олимпийский» в Рязани обнаружен труп

Обстоятельства смерти человека на данный момент неизвестны. 
Происшествия

Массовое отключение электроэнергии произойдет в Рязани 29 октября из-за работ по обрезке деревьев

В связи с проведением работ по обрезке ветвей деревьев с 09:00 до 16:00.
Новости России

ВС РФ обрушили на Украину ночью сотню «Гераней» и десятки «Кинжалов»

В западных областях основной удар пришелся на объекты генерации. Ночью во Львове прогремела серия взрывов, небо озарялось яркими вспышками
Новости России

Бывшая прокурор Крыма Поклонская официально сменила имя на Радведу

Новое имя всплыло в документах по иску о защите чести и достоинства, который рассматривается в Гагаринском суде Москвы. 
Кино и ТВ

«МК»: Перед смертью актера Романа Попова бросили его звездные друзья

По словам знакомых, в последние месяцы жизни Попов особенно нуждался в общении — оно придавало ему силы.

Последние новости

Расписание рязанских электричек изменится с 1 ноября в связи с развитием инфраструктуры

В субботу, 1 ноября, между станциями Рыбное и Дягилево с 06:10 до 10:10 специалисты восстановят 1,1 километра пути и проведут модернизацию объектов энергообеспечения.

Более 40 тысяч историй успеха: бренд JAECOO отмечает двухлетие на рынке 

К сентябрю 2025 года совокупные продажи моделей J7 и J8 превысили 41 000 автомобилей, что подтверждает высокий интерес россиян к современным кроссоверам, сочетающим современный дизайн, надежность и выдающиеся внедорожные качества.

«Погибли ни за что»: в Ревде простились с сестрами, которых сбил пьяный водитель

В четверг в Ревде Свердловской области прощаются с двумя...

Вместо одной России – четыре: пророчество Жириновского о кровожадном плане США всколыхнуло Сеть

Политик-предсказатель за несколько лет до смерти рассказал о существовании секретного американского плана, как погубить Россию.

RT: Усольцев должен был отчитаться о расходах перед государством

Пропавший в Красноярском крае вместе с семьей Сергей Усольцев...

Раскрыты детали дела майора, задержанного в Екатеринбурге с 30 кг наркотиков

В Екатеринбурге задержали полицейского с 30 килограммами наркотиков, пишет...

Прощание с актёром Романом Поповым пройдёт 1 ноября в Москве

Гражданская панихида пройдёт с 11 до 13 часов в ритуальном зале при ЦКБ №1 управления делами президента РФ (улица маршала Тимошенко, 25).

В Рыбновском районе директор закупил аппаратуру в обход торгов и получил штраф

В адрес учреждения было внесено представление об устранении нарушений, которое было рассмотрено и удовлетворено.

Спасатель назвал место, где может находиться семья Усольцевых

По словам эксперта, это не просто догадка, а сценарий, с которым ему уже доводилось сталкиваться на практике.

Три рязанские компании наказали за неправильное трудоустройство бывших чиновников

Суд назначил виновным штрафы на сумму от 20 до 50 тысяч рублей. 

В приграничье нашли катушку оптоволокна ВСУ с устрашающей надписью о россиянах

ВСУ оставили в приграничье объект с угрожающей надписью о...

Следователь Арбузова объяснила странную записку и появление Усольцева в соцсетях

В доме семьи Усольцевых, пропавшей без вести во время...

Врач раскрыла, о каких серьёзных проблемах может сигнализировать налёт на зубах

Зубные отложения, состоящие из остатков еды, бактерий и минеральных солей, — проблема, знакомая многим. Однако, по словам специалиста, важно обращать внимание на их цвет и консистенцию.

«Рязаньгоргаз» рассказал об опасных ситуациях, созданных жильцами в домах Рязани 

Специалисты АДС «Рязаньгоргаз» за истекший период 2025 года зафиксировали 9 случаев самовольной установки и подключения газового оборудования, спровоцировавших ситуации, когда рязанцы вынуждены были звонить 04.

Участникам СВО и их семьям положено более 20 различных услуг в Рязанской области

Большинство мер соцподдержки участникам спецоперации оказывается Отделением СФР по Рязанской области  проактивно, без подачи заявления.