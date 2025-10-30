Четверг, 30 октября, 2025
8.7 C
Рязань
Новости России

Десяток высокопоставленных офицеров ВСУ уничтожили во время «дружеского чаепития»

Алексей Самохин
Изображение от freepik

По данным военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, в результате удара по зданию в Краматорске, где находились представители ВСУ и СБУ, могли погибнуть от 10 до 20 человек. Об этом он сообщил aif.ru.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что поражённым объектом стал старинный особняк на территории старого города. По его сведениям, туда прибыла группа украинских военных и сотрудников спецслужб примерно на двух десятках машин. После удара на место прибыли «скорые», разбор завалов продолжается.

Матвийчук уточнил, что, по его данным, в особняке проходила неофициальная встреча — нечто вроде «дружеского чаепития», где обсуждались и военные вопросы. По его оценке, внутри могли находиться от десяти до двадцати человек.

Читайте также: ВС РФ обрушили на Украину ночью сотню «Гераней» и десятки «Кинжалов»

По словам эксперта, ошибка украинской стороны обернулась ликвидацией группы высокопоставленных офицеров и военных. Он отметил, что эти люди занимали важные должности и участвовали в разработке оперативных планов в зоне СВО. 

«Теперь всё это командное звено фактически обезглавлено», — подчеркнул Матвийчук.

Самые читаемые материалы

Происшествия

У ДС «Олимпийский» в Рязани обнаружен труп

Обстоятельства смерти человека на данный момент неизвестны. 
Новости России

Спасатель назвал место, где может находиться семья Усольцевых

По словам эксперта, это не просто догадка, а сценарий, с которым ему уже доводилось сталкиваться на практике.
Интересное

Вместо одной России – четыре: пророчество Жириновского о кровожадном плане США всколыхнуло Сеть

Политик-предсказатель за несколько лет до смерти рассказал о существовании секретного американского плана, как погубить Россию.
Происшествия

Массовое отключение электроэнергии произойдет в Рязани 29 октября из-за работ по обрезке деревьев

В связи с проведением работ по обрезке ветвей деревьев с 09:00 до 16:00.
Происшествия

Пять БПЛА уничтожено над Рязанской областью сегодня ночью

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над Россией перехвачено и уничтожено 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Последние новости

Стало известно, чей труп обнаружили около ДС «Олимпийский»

Появились некоторые подробности произошедшего 29 октября ЧП.

HR-эксперт Лоикова рассказала, в какой сфере можно зарабатывать 200 тыс. без опыта

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова в интервью «Абзацу» рассказала, в каких сферах сегодня можно получать от 150 тысяч рублей, даже не имея опыта.

При поддержке Рязанской НПК школьники совершили экологические экспедиции

В рамках трёх мероприятий участники высадили более 3000 деревьев и растений, а также собрали свыше 100 мешков мусора.

Завершено расследование убийства молодого парня на улице в Касимове

Совокупность собранных следствием доказательств признана достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд

Уехавшая в Европу Жанна Агалакова* пожаловалась на проблемы с деньгами

Бывшая телеведущая Первого канала Жанна Агалакова* пожаловалась в интервью...

Николай Стрелков стал новым членом Общественной палаты города Рязани

На заседании Рязанской городской Думы депутаты утвердили кандидатуру нового члена Общественной палаты города Рязани.

На Почтовой в Рязани демонтируют цветочные вазоны

За зимний период вазоны отремонтируют, а весной вернут на улицу для высадки в них цветов.

Расписание рязанских электричек изменится с 1 ноября в связи с развитием инфраструктуры

В субботу, 1 ноября, между станциями Рыбное и Дягилево с 06:10 до 10:10 специалисты восстановят 1,1 километра пути и проведут модернизацию объектов энергообеспечения.

Более 40 тысяч историй успеха: бренд JAECOO отмечает двухлетие на рынке 

К сентябрю 2025 года совокупные продажи моделей J7 и J8 превысили 41 000 автомобилей, что подтверждает высокий интерес россиян к современным кроссоверам, сочетающим современный дизайн, надежность и выдающиеся внедорожные качества.

«Погибли ни за что»: в Ревде простились с сестрами, которых сбил пьяный водитель

В четверг в Ревде Свердловской области прощаются с двумя...

Вместо одной России – четыре: пророчество Жириновского о кровожадном плане США всколыхнуло Сеть

Политик-предсказатель за несколько лет до смерти рассказал о существовании секретного американского плана, как погубить Россию.

RT: Усольцев должен был отчитаться о расходах перед государством

Пропавший в Красноярском крае вместе с семьей Сергей Усольцев...

Раскрыты детали дела майора, задержанного в Екатеринбурге с 30 кг наркотиков

В Екатеринбурге задержали полицейского с 30 килограммами наркотиков, пишет...

Полиция накрыла в Рязани этническую группу, снабжавшую мигрантов поддельными документами

Действуя в сговоре, они предлагали землякам выгодную услугу: получить фиктивный сертификат «О владении русским языком, знании истории России и законодательства РФ» без какого-либо экзамена.

Прощание с актёром Романом Поповым пройдёт 1 ноября в Москве

Гражданская панихида пройдёт с 11 до 13 часов в ритуальном зале при ЦКБ №1 управления делами президента РФ (улица маршала Тимошенко, 25).