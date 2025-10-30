По данным военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, в результате удара по зданию в Краматорске, где находились представители ВСУ и СБУ, могли погибнуть от 10 до 20 человек. Об этом он сообщил aif.ru.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что поражённым объектом стал старинный особняк на территории старого города. По его сведениям, туда прибыла группа украинских военных и сотрудников спецслужб примерно на двух десятках машин. После удара на место прибыли «скорые», разбор завалов продолжается.

Матвийчук уточнил, что, по его данным, в особняке проходила неофициальная встреча — нечто вроде «дружеского чаепития», где обсуждались и военные вопросы. По его оценке, внутри могли находиться от десяти до двадцати человек.

По словам эксперта, ошибка украинской стороны обернулась ликвидацией группы высокопоставленных офицеров и военных. Он отметил, что эти люди занимали важные должности и участвовали в разработке оперативных планов в зоне СВО.

«Теперь всё это командное звено фактически обезглавлено», — подчеркнул Матвийчук.