ВС РФ обрушили на Украину ночью сотню «Гераней» и десятки «Кинжалов»

Этой ночью Вооруженные силы России провели комбинированную атаку по целям на территории Украины. Для ударов были задействованы около сотни беспилотников «Герань-2», десятки гиперзвуковых ракет «Кинжал» и крылатых «Калибров». Сирены воздушной тревоги звучали по всей стране, предупреждая о налете на военные и энергетические объекты, пишет SHOT.

Запад и центр под огнем

В западных областях основной удар пришелся на объекты генерации. Ночью во Львове прогремела серия взрывов, небо озарялось яркими вспышками, в городе начались перебои с подачей электричества. Также сообщалось о взрывах в районе города Стрый. По данным местных телеграм-каналов, несколько прилетов зафиксировано по Бурштынской ТЭЦ в Ивано-Франковской области.

В Винницкой области целью стал важный объект — Ладыжинская ТЭС, которую атаковали «Кинжалом». Похоже, это сказалось и на столице, поскольку в Киеве наблюдались проблемы с электроснабжением. Крылатые ракеты также атаковали Белую Церковь под Киевом и Хмельницкую область.

Последствия на юге и востоке

Серьезный урон нанесен инфраструктуре в Запорожье, где после атаки были видны очаги крупных пожаров. В Николаевской области ракетный удар привел к сбоям в логистике — сообщается о задержке движения как минимум четырех железнодорожных составов. Кроме того, взрывы были слышны в Павлограде Днепропетровской области, а также в городах Монастырище Черкасской и Бахмач Черниговской областей.

— Известно, что основной удар мы сегодня наносим по Западной Украине. Главные цели как и раньше ГЭС (я так понимаю Днестровского узла), ТЭЦ, подстанции, тяговые подстанции ЖД, предприятия газодобычи, подземные газовые хранилища, — пишет Юрий Подоляка, обещая позднее рассказать о результатах атаки.

В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии, сообщает Укрэнерго.