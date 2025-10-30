Более 40 тысяч историй успеха: бренд JAECOO отмечает двухлетие на рынке 

Автомобильный бренд JAECOO подводит итоги двух лет успешной работы на российском рынке. 28 сентября 2023 года был представлен первый кроссовер JAECOO J7, и за это время марка сумела завоевать признание российских автолюбителей. К сентябрю 2025 года совокупные продажи моделей J7 и J8 превысили 41 000 автомобилей, что подтверждает высокий интерес россиян к современным кроссоверам, сочетающим современный дизайн, надежность и выдающиеся внедорожные качества.

За два года обе модели линейки JAECOO получили высокую оценку как от покупателей, так и от профессионального сообщества. Кроссовер JAECOO J7, продажи которого превысили 29 000 автомобилей, был удостоен награды «Компактный автомобиль/кроссовер» на Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» 2024 года и Гран-при «За рулём» за лучший дизайн. Флагманская модель JAECOO J8, запущенная в апреле 2024 года и насчитывающая более 11 000 продаж, стала лучшей в категории «Новинка года в массовом сегменте» на престижной премии «Автомобиль года в России» 2024.

Кроссоверы JAECOO пользуются популярностью по всей России от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока. Больше всего автомобилей было зарегистрировано в Москве (почти 10 000), Приволжье (более 7 000) и на юге страны (почти 7 000).

Безупречные внедорожные характеристики автомобилей были с успехом протестированы в экстремальных условиях Международного ралли «Шелковый путь» в 2024 году под управлением профессионального гонщика Сергея Карякина. Продуманная конструкция с высоким клиренсом, адаптивная подвеска, системы ADAS и технология Torque Vectoring позволили успешно преодолеть дистанцию.

За два года JAECOO стал надежным партнером знаковых компаний и мероприятий, интегрируясь в активный образ жизни своих клиентов. Бренд поддержал хоккейные клубы АК Барс и СКА, горнолыжный курорт Роза Хутор и его фестивали, всероссийские соревнования «Гонка Легкова», музыкальный фестиваль VK Fest 2024, а также осуществил несколько успешных проектов с сетью ресторанов Pinskiy&Co и глэмпинг-отелями «Вили Улей».

Вокруг бренда сформировалось активное сообщество единомышленников, которые ценят премиальный комфорт и надежность в любых дорожных сценариях. JAECOO CLUB сегодня объединяет почти 70 тысяч владельцев в 37 городах России, создавая платформу для общения и обмена опытом. Бренд продолжает развивать культуру путешествий с помощью путеводителя J-Travel Road Book, который помогает открывать самые живописные маршруты по России.

В честь двухлетия бренда на российском рынке 1 сентября 2025 года была выпущена лимитированная версия JAECOO J7. Обновленный кроссовер получил узкую трапецевидную решетку радиатора, лаконичный логотип на капоте и динамичный нижний бампер, зеркально отражающий форму решетки. Спортивный стиль дизайна подчеркивают боковые зеркала заостренной формы в темном цвете.

Два года на рынке России продемонстрировали, что JAECOO — это не просто автомобильный бренд, а символ надежности, стиля и готовности к любым вызовам. Впечатляющие достижения стали прочным фундаментом для будущего роста и новых побед.

Официальный дилер автомобилей JAECOO в г. Рязани компания «Автоимпорт Плюс» на Московском ш. 22Б.