Четверг, 30 октября, 2025
7.4 C
Рязань
Транспорт и дороги

Более 40 тысяч историй успеха: бренд JAECOO отмечает двухлетие на рынке 

Алексей Самохин

Автомобильный бренд JAECOO подводит итоги двух лет успешной работы на российском рынке. 28 сентября 2023 года был представлен первый кроссовер JAECOO J7, и за это время марка сумела завоевать признание российских автолюбителей. К сентябрю 2025 года совокупные продажи моделей J7 и J8 превысили 41 000 автомобилей, что подтверждает высокий интерес россиян к современным кроссоверам, сочетающим современный дизайн, надежность и выдающиеся внедорожные качества.

За два года обе модели линейки JAECOO получили высокую оценку как от покупателей, так и от профессионального сообщества. Кроссовер JAECOO J7, продажи которого превысили 29 000 автомобилей, был удостоен награды «Компактный автомобиль/кроссовер» на Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» 2024 года и Гран-при «За рулём» за лучший дизайн. Флагманская модель JAECOO J8, запущенная в апреле 2024 года и насчитывающая более 11 000 продаж, стала лучшей в категории «Новинка года в массовом сегменте» на престижной премии «Автомобиль года в России» 2024.

Кроссоверы JAECOO пользуются популярностью по всей России от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока. Больше всего автомобилей было зарегистрировано в Москве (почти 10 000), Приволжье (более 7 000) и на юге страны (почти 7 000).

Безупречные внедорожные характеристики автомобилей были с успехом протестированы в экстремальных условиях Международного ралли «Шелковый путь» в 2024 году под управлением профессионального гонщика Сергея Карякина. Продуманная конструкция с высоким клиренсом, адаптивная подвеска, системы ADAS и технология Torque Vectoring позволили успешно преодолеть дистанцию.

За два года JAECOO стал надежным партнером знаковых компаний и мероприятий, интегрируясь в активный образ жизни своих клиентов. Бренд поддержал хоккейные клубы АК Барс и СКА, горнолыжный курорт Роза Хутор и его фестивали, всероссийские соревнования «Гонка Легкова», музыкальный фестиваль VK Fest 2024, а также осуществил несколько успешных проектов с сетью ресторанов Pinskiy&Co и глэмпинг-отелями «Вили Улей».

Вокруг бренда сформировалось активное сообщество единомышленников, которые ценят премиальный комфорт и надежность в любых дорожных сценариях. JAECOO CLUB сегодня объединяет почти 70 тысяч владельцев в 37 городах России, создавая платформу для общения и обмена опытом. Бренд продолжает развивать культуру путешествий с помощью путеводителя J-Travel Road Book, который помогает открывать самые живописные маршруты по России.

В честь двухлетия бренда на российском рынке 1 сентября 2025 года была выпущена лимитированная версия JAECOO J7. Обновленный кроссовер получил узкую трапецевидную решетку радиатора, лаконичный логотип на капоте и динамичный нижний бампер, зеркально отражающий форму решетки. Спортивный стиль дизайна подчеркивают боковые зеркала заостренной формы в темном цвете.

Два года на рынке России продемонстрировали, что JAECOO — это не просто автомобильный бренд, а символ надежности, стиля и готовности к любым вызовам. Впечатляющие достижения стали прочным фундаментом для будущего роста и новых побед.

Официальный дилер автомобилей JAECOO в г. Рязани компания «Автоимпорт Плюс» на Московском ш. 22Б.

Реклама: ИП Выборнов Андрей Анатольевич, ИНН: 622706329583, erid: 2VtzqupVTsD

Самые читаемые материалы

Происшествия

У ДС «Олимпийский» в Рязани обнаружен труп

Обстоятельства смерти человека на данный момент неизвестны. 
Происшествия

Массовое отключение электроэнергии произойдет в Рязани 29 октября из-за работ по обрезке деревьев

В связи с проведением работ по обрезке ветвей деревьев с 09:00 до 16:00.
Новости России

ВС РФ обрушили на Украину ночью сотню «Гераней» и десятки «Кинжалов»

В западных областях основной удар пришелся на объекты генерации. Ночью во Львове прогремела серия взрывов, небо озарялось яркими вспышками
Новости России

Бывшая прокурор Крыма Поклонская официально сменила имя на Радведу

Новое имя всплыло в документах по иску о защите чести и достоинства, который рассматривается в Гагаринском суде Москвы. 
Кино и ТВ

«МК»: Перед смертью актера Романа Попова бросили его звездные друзья

По словам знакомых, в последние месяцы жизни Попов особенно нуждался в общении — оно придавало ему силы.

Последние новости

Расписание рязанских электричек изменится с 1 ноября в связи с развитием инфраструктуры

В субботу, 1 ноября, между станциями Рыбное и Дягилево с 06:10 до 10:10 специалисты восстановят 1,1 километра пути и проведут модернизацию объектов энергообеспечения.

«Погибли ни за что»: в Ревде простились с сестрами, которых сбил пьяный водитель

В четверг в Ревде Свердловской области прощаются с двумя...

Вместо одной России – четыре: пророчество Жириновского о кровожадном плане США всколыхнуло Сеть

Политик-предсказатель за несколько лет до смерти рассказал о существовании секретного американского плана, как погубить Россию.

RT: Усольцев должен был отчитаться о расходах перед государством

Пропавший в Красноярском крае вместе с семьей Сергей Усольцев...

Раскрыты детали дела майора, задержанного в Екатеринбурге с 30 кг наркотиков

В Екатеринбурге задержали полицейского с 30 килограммами наркотиков, пишет...

Полиция накрыла в Рязани этническую группу, снабжавшую мигрантов поддельными документами

Действуя в сговоре, они предлагали землякам выгодную услугу: получить фиктивный сертификат «О владении русским языком, знании истории России и законодательства РФ» без какого-либо экзамена.

Прощание с актёром Романом Поповым пройдёт 1 ноября в Москве

Гражданская панихида пройдёт с 11 до 13 часов в ритуальном зале при ЦКБ №1 управления делами президента РФ (улица маршала Тимошенко, 25).

В Рыбновском районе директор закупил аппаратуру в обход торгов и получил штраф

В адрес учреждения было внесено представление об устранении нарушений, которое было рассмотрено и удовлетворено.

Спасатель назвал место, где может находиться семья Усольцевых

По словам эксперта, это не просто догадка, а сценарий, с которым ему уже доводилось сталкиваться на практике.

Три рязанские компании наказали за неправильное трудоустройство бывших чиновников

Суд назначил виновным штрафы на сумму от 20 до 50 тысяч рублей. 

В приграничье нашли катушку оптоволокна ВСУ с устрашающей надписью о россиянах

ВСУ оставили в приграничье объект с угрожающей надписью о...

Следователь Арбузова объяснила странную записку и появление Усольцева в соцсетях

В доме семьи Усольцевых, пропавшей без вести во время...

Врач раскрыла, о каких серьёзных проблемах может сигнализировать налёт на зубах

Зубные отложения, состоящие из остатков еды, бактерий и минеральных солей, — проблема, знакомая многим. Однако, по словам специалиста, важно обращать внимание на их цвет и консистенцию.

«Рязаньгоргаз» рассказал об опасных ситуациях, созданных жильцами в домах Рязани 

Специалисты АДС «Рязаньгоргаз» за истекший период 2025 года зафиксировали 9 случаев самовольной установки и подключения газового оборудования, спровоцировавших ситуации, когда рязанцы вынуждены были звонить 04.

Участникам СВО и их семьям положено более 20 различных услуг в Рязанской области

Большинство мер соцподдержки участникам спецоперации оказывается Отделением СФР по Рязанской области  проактивно, без подачи заявления.