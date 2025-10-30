Четверг, 30 октября, 2025
Завершено расследование убийства молодого парня на улице в Касимове

Алексей Самохин
Фото: sledcom.ru

Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Следствием установлено, что в январе 2025 года на одной из улиц Касимова Рязанской области между 43-летним обвиняемым и 21-летним потерпевшим возник конфликт. В ходе конфликта фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, причинил мужчине телесные повреждения, от которых он через непродолжительное время скончался в медицинском учреждении.

Совокупность собранных следствием доказательств признана достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

