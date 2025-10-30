Четверг, 30 октября, 2025
7.4 C
Рязань
Транспорт и дороги

Расписание рязанских электричек изменится с 1 ноября в связи с развитием инфраструктуры

Алексей Самохин
Freepik AI

С 1 ноября изменится расписание ряда пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях. Причина — инфраструктурные работы, которые железнодорожники проведут сразу на нескольких участках линии.

В субботу, 1 ноября, между станциями Рыбное и Дягилево с 06:10 до 10:10 специалисты восстановят 1,1 километра пути и проведут модернизацию объектов энергообеспечения. На это время движение поездов будет ограничено, что повлияет на график части рейсов.

Продолжат ремонт 2–3 ноября: на станции Рязань-1 путейцы займутся приведением в порядок 3,4 километра железнодорожного полотна. Работы запланированы с 08:10 до 11:20, и в эти часы также возможны сдвиги в расписании.

Обновления коснутся поездов, следующих между Рязанью-1 и Рыбным, Дивовом, Голутвиным, Москвой-Казанской, а также направлений на Гавердово и Ясаково. В ряде электричек изменится время отправления и прибытия, поэтому пассажирам стоит заранее уточнить актуальный график.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам. Проверить обновлённое расписание можно на вокзалах, остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Самые читаемые материалы

Происшествия

У ДС «Олимпийский» в Рязани обнаружен труп

Обстоятельства смерти человека на данный момент неизвестны. 
Происшествия

Массовое отключение электроэнергии произойдет в Рязани 29 октября из-за работ по обрезке деревьев

В связи с проведением работ по обрезке ветвей деревьев с 09:00 до 16:00.
Новости России

ВС РФ обрушили на Украину ночью сотню «Гераней» и десятки «Кинжалов»

В западных областях основной удар пришелся на объекты генерации. Ночью во Львове прогремела серия взрывов, небо озарялось яркими вспышками
Новости России

Бывшая прокурор Крыма Поклонская официально сменила имя на Радведу

Новое имя всплыло в документах по иску о защите чести и достоинства, который рассматривается в Гагаринском суде Москвы. 
Кино и ТВ

«МК»: Перед смертью актера Романа Попова бросили его звездные друзья

По словам знакомых, в последние месяцы жизни Попов особенно нуждался в общении — оно придавало ему силы.

Последние новости

Более 40 тысяч историй успеха: бренд JAECOO отмечает двухлетие на рынке 

К сентябрю 2025 года совокупные продажи моделей J7 и J8 превысили 41 000 автомобилей, что подтверждает высокий интерес россиян к современным кроссоверам, сочетающим современный дизайн, надежность и выдающиеся внедорожные качества.

«Погибли ни за что»: в Ревде простились с сестрами, которых сбил пьяный водитель

В четверг в Ревде Свердловской области прощаются с двумя...

Вместо одной России – четыре: пророчество Жириновского о кровожадном плане США всколыхнуло Сеть

Политик-предсказатель за несколько лет до смерти рассказал о существовании секретного американского плана, как погубить Россию.

RT: Усольцев должен был отчитаться о расходах перед государством

Пропавший в Красноярском крае вместе с семьей Сергей Усольцев...

Раскрыты детали дела майора, задержанного в Екатеринбурге с 30 кг наркотиков

В Екатеринбурге задержали полицейского с 30 килограммами наркотиков, пишет...

Полиция накрыла в Рязани этническую группу, снабжавшую мигрантов поддельными документами

Действуя в сговоре, они предлагали землякам выгодную услугу: получить фиктивный сертификат «О владении русским языком, знании истории России и законодательства РФ» без какого-либо экзамена.

Прощание с актёром Романом Поповым пройдёт 1 ноября в Москве

Гражданская панихида пройдёт с 11 до 13 часов в ритуальном зале при ЦКБ №1 управления делами президента РФ (улица маршала Тимошенко, 25).

В Рыбновском районе директор закупил аппаратуру в обход торгов и получил штраф

В адрес учреждения было внесено представление об устранении нарушений, которое было рассмотрено и удовлетворено.

Спасатель назвал место, где может находиться семья Усольцевых

По словам эксперта, это не просто догадка, а сценарий, с которым ему уже доводилось сталкиваться на практике.

Три рязанские компании наказали за неправильное трудоустройство бывших чиновников

Суд назначил виновным штрафы на сумму от 20 до 50 тысяч рублей. 

В приграничье нашли катушку оптоволокна ВСУ с устрашающей надписью о россиянах

ВСУ оставили в приграничье объект с угрожающей надписью о...

Следователь Арбузова объяснила странную записку и появление Усольцева в соцсетях

В доме семьи Усольцевых, пропавшей без вести во время...

Врач раскрыла, о каких серьёзных проблемах может сигнализировать налёт на зубах

Зубные отложения, состоящие из остатков еды, бактерий и минеральных солей, — проблема, знакомая многим. Однако, по словам специалиста, важно обращать внимание на их цвет и консистенцию.

«Рязаньгоргаз» рассказал об опасных ситуациях, созданных жильцами в домах Рязани 

Специалисты АДС «Рязаньгоргаз» за истекший период 2025 года зафиксировали 9 случаев самовольной установки и подключения газового оборудования, спровоцировавших ситуации, когда рязанцы вынуждены были звонить 04.

Участникам СВО и их семьям положено более 20 различных услуг в Рязанской области

Большинство мер соцподдержки участникам спецоперации оказывается Отделением СФР по Рязанской области  проактивно, без подачи заявления.