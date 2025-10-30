Расписание рязанских электричек изменится с 1 ноября в связи с развитием инфраструктуры

С 1 ноября изменится расписание ряда пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях. Причина — инфраструктурные работы, которые железнодорожники проведут сразу на нескольких участках линии.

В субботу, 1 ноября, между станциями Рыбное и Дягилево с 06:10 до 10:10 специалисты восстановят 1,1 километра пути и проведут модернизацию объектов энергообеспечения. На это время движение поездов будет ограничено, что повлияет на график части рейсов.

Продолжат ремонт 2–3 ноября: на станции Рязань-1 путейцы займутся приведением в порядок 3,4 километра железнодорожного полотна. Работы запланированы с 08:10 до 11:20, и в эти часы также возможны сдвиги в расписании.

Обновления коснутся поездов, следующих между Рязанью-1 и Рыбным, Дивовом, Голутвиным, Москвой-Казанской, а также направлений на Гавердово и Ясаково. В ряде электричек изменится время отправления и прибытия, поэтому пассажирам стоит заранее уточнить актуальный график.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам. Проверить обновлённое расписание можно на вокзалах, остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».