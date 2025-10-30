Рязанские коммунальщики показали 127 единиц техники для борьбы со снегом

30 октября рязанские коммунальщики провели смотр техники, которая будет расчищать городские улицы от снега в предстоящие месяцы. Всего на линию выйдет 161 машина — внушительный парк для борьбы с зимней непогодой.

Основную массу составит транспорт Дирекции благоустройства — 127 единиц. Ещё 34 машины предоставят подрядчики. Арсенал разнообразен: комбинированные дорожные машины соседствуют с тракторами КДМ, бульдозеры работают бок о бок со снегопогрузчиками. В списке также самосвалы, грейдеры и экскаваторы.

Проезжую часть и тротуары будут обрабатывать реагентами вместе с песко-соляной смесью. Противогололёдные материалы уже закуплены и хранятся в резерве.

Для зимних работ сформированы бригады. Руководство планирует создать резерв водителей — на случай непредвиденных обстоятельств или массовых снегопадов.

Заключены договоры на грейдирование второстепенных проездов и дорог в частных кварталах. Арендованную спецтехнику привлекут для вывоза сугробов и механизированной расчистки пешеходных зон.

В следующем году ДБГ собирается пополнить автопарк. Закупят 14 машин: самосвалы, погрузчики, тракторы. Новая техника усилит возможности службы и позволит оперативнее реагировать на капризы погоды.