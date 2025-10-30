Скончался заслуженный артист России Анатолий Меньщиков

Заслуженный артист России Анатолий Меньщиков скончался на 76-м году жизни. Почти полвека он отдал сцене Театра Вахтангова, пресс-служба которого сообщила скорбную весть.

Судьба словно подтолкнула Меньщикова к актёрству. В семнадцать он пришёл машинистом сцены в Театр на Таганке — просто работать. Но однажды заболел один из артистов. Спектакль Юрия Любимова мог сорваться. Молодого паренька срочно бросили на замену.

Тот экстренный выход определил всё. Дальше были годы учёбы в Театральном институте имени Щукина. А потом — Театр Вахтангова, где он сыграл в сотне постановок.

Последние десятилетия карьеры Меньщикова озарила одна работа — унтер-офицер Лорио в «Мадемуазель Нитуш». Его герой потерял любимую в юности, но пронёс чувство сквозь годы. И встретил её снова — случайно, на склоне лет.

Сцены с Марией Ароновой зрители запомнили надолго. Их дуэт был невероятно трогательным, живым, искренним. Аплодисменты гремели после каждого действия. Актёр выходил в этой роли свыше 400 раз.

Меньщиков любил Вахтанговский театр той самой любовью, что его Лорио хранил к своей героине. Трепетно. Беззаветно. С глубоким уважением к истории сцены и людям, которые служили здесь прежде — неважно, в каких должностях и званиях.

Он пронёс эту привязанность через всю жизнь. И театр отвечал ему взаимностью.