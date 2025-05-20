Бывший ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев поблагодарил коллектив РИРО за годы совместной работы. Пост он опубликовал на своей странице ВКонтакте.
Напомним, последним днём работы Кашаева в должности ректора стало 19 мая. Сейчас обязанности руководителя института исполняет Светлана Захаркина.
Бывший ректор собирается заняться научной работой, отмечая, что сделать предстоит многое. По данным 7info, Кашаев собирается писать диссертацию.
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