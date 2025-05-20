Бывший ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев поблагодарил коллектив РИРО за годы совместной работы. Пост он опубликовал на своей странице ВКонтакте.

Напомним, последним днём работы Кашаева в должности ректора стало 19 мая. Сейчас обязанности руководителя института исполняет Светлана Захаркина.

— Я рад, что за эти годы были те победы, которые внесли вклад в формирование положительного имиджа Рязанского региона на федеральном уровне, позволили нам стать одной из лучших организаций дополнительного профессионального образования России, — написал Кашаев.

Бывший ректор собирается заняться научной работой, отмечая, что сделать предстоит многое. По данным 7info, Кашаев собирается писать диссертацию.

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