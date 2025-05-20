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Власть и политика

Андрей Кашаев поблагодарил коллектив РИРО

Алексей Самохин

Бывший ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев поблагодарил коллектив РИРО за годы совместной работы. Пост он опубликовал на своей странице ВКонтакте.

Напомним, последним днём работы Кашаева в должности ректора стало 19 мая. Сейчас обязанности руководителя института исполняет Светлана Захаркина.

— Я рад, что за эти годы были те победы, которые внесли вклад в формирование положительного имиджа Рязанского региона на федеральном уровне, позволили нам стать одной из лучших организаций дополнительного профессионального образования России, — написал Кашаев.

Бывший ректор собирается заняться научной работой, отмечая, что сделать предстоит многое. По данным 7info, Кашаев собирается писать диссертацию.

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