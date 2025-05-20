И.о. ректора РИРО назначена Светлана Захаркина

Исполняющей обязанности ректора Рязанского института развития образования назначена проректор по социально-экономическому развитию института Светлана Захаркина. Об этом сообщается на сайте РИРО.

Захаркина — почетный работник общего образования РФ.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что возглавлявший институт с конца 2015 года Андрей Кашаев покидает пост.

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