Четверг, 15 мая, 2025
16.8 C
Рязань
Андрей Кашаев
Главные новостиВласть и политика

Андрей Кашаев уходит с поста ректора РИРО

Алексей Самохин

Андрей Кашаев покидает пост ректора Рязанского института развития образования (РИРО). Его работа на этой должности официально завершится 19 мая.

Кашаев возглавлял РИРО с декабря 2015 года. По его словам, за это время удалось многое сделать, свою работу в должности сам он оценивает положительно.

Справка:

Реклама

Кашаев Андрей Анатольевич, кандидат педагогических наук, доцент, Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации, Почётный работник образования Рязанской области.

РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.