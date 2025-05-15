Андрей Кашаев уходит с поста ректора РИРО

Андрей Кашаев покидает пост ректора Рязанского института развития образования (РИРО). Его работа на этой должности официально завершится 19 мая.
Кашаев возглавлял РИРО с декабря 2015 года. По его словам, за это время удалось многое сделать, свою работу в должности сам он оценивает положительно.
Справка:
Кашаев Андрей Анатольевич, кандидат педагогических наук, доцент, Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации, Почётный работник образования Рязанской области.
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