Андрей Кашаев уходит с поста ректора РИРО

Андрей Кашаев покидает пост ректора Рязанского института развития образования (РИРО). Его работа на этой должности официально завершится 19 мая.

Кашаев возглавлял РИРО с декабря 2015 года. По его словам, за это время удалось многое сделать, свою работу в должности сам он оценивает положительно.

Справка:

Реклама

Кашаев Андрей Анатольевич, кандидат педагогических наук, доцент, Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации, Почётный работник образования Рязанской области.