Рязанская полиция депортировала мигрантов, отбывших сроки за грабёж и разбой

Сотрудники управления МВД России по Рязанской области выдворили двух мигрантов, отсидевших сроки в российских колониях за тяжкие преступления. Мужчинам запретили возвращаться на территорию страны.​

В Центр временного содержания иностранцев областного УМВД привезли выходцев из среднеазиатской республики и одного из государств Закавказья. Оба только что вышли на свободу после тюремного заключения. Первый фигурант получил судимость за грабёж, его «коллега» ответил перед законом за разбойное нападение.​

Министерство юстиции признало дальнейшее нахождение обоих приезжих в России нежелательным. Такое решение принимается, когда власти считают, что человек представляет угрозу порядку или безопасности.

Полицейские Рязани сопровождали граждан до «Домодедово», откуда те улетели в родные страны. Билеты приобретались за личный счёт депортируемых.