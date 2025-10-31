Рязанская полиция депортировала мигрантов, отбывших сроки за грабёж и разбой

Сотрудники управления МВД России по Рязанской области выдворили двух мигрантов, отсидевших сроки в российских колониях за тяжкие преступления. Мужчинам запретили возвращаться на территорию страны.
В Центр временного содержания иностранцев областного УМВД привезли выходцев из среднеазиатской республики и одного из государств Закавказья. Оба только что вышли на свободу после тюремного заключения. Первый фигурант получил судимость за грабёж, его «коллега» ответил перед законом за разбойное нападение.
Министерство юстиции признало дальнейшее нахождение обоих приезжих в России нежелательным. Такое решение принимается, когда власти считают, что человек представляет угрозу порядку или безопасности.
Полицейские Рязани сопровождали граждан до «Домодедово», откуда те улетели в родные страны. Билеты приобретались за личный счёт депортируемых.