Глава администрации Рязанского района Борис Ясинский ушёл в отставку 

Дума муниципального округа досрочно прекратила полномочия главы администрации Рязанского района Бориса Ясинского. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».

Решение было принято на внеочередном заседании, прошедшем 31 октября. На нём присутствовал вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.

Во время своего выступления Бранов отметил положительные сдвиги в районе, произошедшие с приходом на пост Бориса Ясинского.

— Борис Викторович переходит на работу в администрацию Рязани, где он уже в свое время потрудился, – отметил Бранов. – И губернатор, и областное правительство возлагают на него большие надежды, потому что в городе накопился ряд проблем, которые необходимо решать.

Должность, которую займёт Ясинский в мэрии Рязани, вице-губернатор не назвал. По неофициальным данным, он может стать главой администрации города.

Исполнять обязанности главы администрации Рязанского района назначен первый заместитель Денис Турханов. За его кандидатуру депутаты проголосовали единогласно.