«Ростелеком» поддержал рязанский форум «Будущее цифровых профессий»

29 октября правительство Рязанской области и АНО «Цифровой регион» организовали областной профориентационный ИТ-форум «Будущее цифровых профессий». Событие объединило на одной площадке более 400 участников: бизнесменов, чья деятельность связана с цифровыми технологиями, представителей профильных ссузов и вузов, а также студентов-айтишников.

Представители «Ростелекома» поддержали мероприятие, выступив в качестве ключевых спикеров. Так, директор центра компетенций, ИТ-бизнес-партнер кластера «Цифровые регионы» Вячеслав Колпаков принял участие в центральной питч-сессии, посвященной трендовым профессиям цифровой сферы. Он рассказал слушателям, какие специалисты будут востребованы в «Ростелекоме» через три—пять лет и как компания может интегрировать студентов в практические задачи своего бизнеса уже сейчас, еще до окончания ими учебного заведения.

Руслан Юсупов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Сегодня отрасли нужны выпускники с реальными компетенциями. Те, кто способен решать практические задачи бизнеса уже на старте карьеры. На форуме у нас была прекрасная возможность еще раз обсудить эту востребованность как с руководством высших и средне-специальных учебных заведений, так и с самими студентами. Диалог получился конструктивным. Общаясь с будущими специалистами, мы убедились, что у региона сильный кадровый ИТ-потенциал, который нужно наращивать. Уверен, региональным цифровым компаниям есть, что предложить молодежи для того, чтобы удержать ребят в родном регионе».

Помимо участия в питч-сессии, «Ростелеком» провел две центральные панельные дискуссии, посвященные современным подходам к защите данных и логике работы искусственного интеллекта. «Цифровой диалог» с аудиторией вели директор направления корпоративных коммуникаций блока информационной безопасности Виктория Ильина и начальник отдела развития инфраструктуры мониторинга департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Алексей Кучерявенко.

По итогам форума провайдер подписал соглашения о сотрудничестве с АНО «Цифровой регион» и Рязанским государственным радиотехническим университетом имени В. Ф. Уткина. Документы нацелены на развитие кадрового потенциала региона и реализацию совместных проектов в сфере цифровой экономики.

