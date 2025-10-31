Перекрёсток улиц Есенина, Фирсова и Садовой закроют на две недели в Рязани

С 1 по 14 ноября в Рязани частично ограничат проезд на одном из оживлённых перекрёстков. Причина — капитальный ремонт теплосети возле дома №25 на улице Есенина. Перекрёсток Есенина, Фирсова и Садовой закроют с десяти утра 1 ноября до одиннадцати вечера 14-го. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На участке ремонта установят предупреждающие знаки, рабочую зону оградят. Власти просят горожан заранее продумывать маршруты и учитывать возможные задержки.

Изменения маршрутов общественного транспорта

Городской пассажирский транспорт временно поедет по изменённым схемам:

Маршруты №47М2 и №53М2 при следовании к центру на отрезке между «Электросетью» и «Театральной площадью» пойдут через улицу Новую. В обратную сторону изменений нет.

Маршрут №95М2 между «Мясокомбинатом» и «Театральной площадью» в обоих направлениях поедет по Грибоедова — Свободы — Ленина, затем вернётся на обычный путь.

Маршрут №13 на участке от «Библиотеки имени Горького» до «улицы Грибоедова» туда и обратно поедет по Ленина — Свободы — Грибоедова.

Маршрут №22 между «улицей Грибоедова» и «Театральной площадью» в обе стороны следует по Грибоедова — Свободы — Ленина.

Посадка в автобус №22, следующий в посёлок Солотча, будет происходить на остановке «Театральная площадь» у здания «Сбербанка».

Троллейбус №13 на время ремонта полностью приостановит движение.