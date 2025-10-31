Партия «Новые люди» провела акцию по проверке качества питьевой воды в Рязани. Горожане присылали адреса, где требовалась проверка, в соцсети регионального отделения и городские паблики.
Первые пробы воды сторонники партии взяли в квартирах рязанцев, в одном из автоматов, а также на колонке в частном секторе, куда жители специально приезжают из разных районов. Всего для экспертизы, в тару, предоставленную Роспотребнадзором (стеклянную и пластиковую), было отобрано 20 образцов воды.
В региональном отделении отметили, что поступали самые разные заявки — от жалоб на ржавчину в кранах до сообщений о запахе тины или рыбы. Самая частая претензия — «вода грязная и вонючая». На фотографиях, которые присылают горожане, видно, что такую воду трудно назвать чистой питьевой.
Акция вызвала большой общественный интерес. Жители продолжают активно сообщать адреса, где, по их мнению, вода некачественная. Исследование будет продолжено, а заявки можно оставить в соцсетях регионального отделения.
Суббота 1 ноября — это инвестиция в будущее счастье через внимание к себе и своему внутреннему голосу. Используйте тонкую энергию Луны в Рыбах, чтобы зарядить внутренние батарейки перед новыми свершениями.
Сегодня граждане подписывают огромное количество таких бумаг и уже не способны отслеживать процесс. Если возникнут сомнения в правомерности получения данных, обычному человеку крайне сложно отстоять права.