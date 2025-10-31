Партия «Новые люди» проводит в Рязани исследование воды в квартирах, автоматах, колонках 

Партия «Новые люди» провела акцию по проверке качества питьевой воды в Рязани. Горожане присылали адреса, где требовалась проверка, в соцсети регионального отделения и городские паблики.

Первые пробы воды сторонники партии взяли в квартирах рязанцев, в одном из автоматов, а также на колонке в частном секторе, куда жители специально приезжают из разных районов. Всего для экспертизы, в тару, предоставленную Роспотребнадзором (стеклянную и пластиковую), было отобрано 20 образцов воды.

— Меньше чем за неделю мы получили около ста заявок. Чтобы исследование было максимально информативным, побывали в разных районах Рязани, — рассказали в региональном штабе партии. — Пробы воды были взяты в квартирах микрорайонов Солотча, Дашки и в центре города. Также воду отобрали с колонки в Горроще и из платного автомата в Канищеве. Кстати, многие рязанцы считают, что вода из колонок и автоматов чище, чем из крана. Вот и проверим!

В региональном отделении отметили, что поступали самые разные заявки — от жалоб на ржавчину в кранах до сообщений о запахе тины или рыбы. Самая частая претензия — «вода грязная и вонючая». На фотографиях, которые присылают горожане, видно, что такую воду трудно назвать чистой питьевой.

— О проблемах с водой нам часто рассказывают на дворовых встречах, а также пишут в соцсетях, жалуясь на запах, вкус и цвет, — сообщил руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Рязанской области Артём Морозов. — Чтобы понять, что на самом деле пьют рязанцы, образцы направлены в Роспотребнадзор для химического и микробиологического анализа. Результаты экспертизы мы обязательно опубликуем! Если окажется, что вода не соответствует нормам, будем добиваться необходимых мер: перерасчёта за некачественную воду, установки фильтров или замены изношенных сетей там, где вода из кранов стала непригодной и даже опасной.

Акция вызвала большой общественный интерес. Жители продолжают активно сообщать адреса, где, по их мнению, вода некачественная. Исследование будет продолжено, а заявки можно оставить в соцсетях регионального отделения.