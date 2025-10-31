Пятница, 31 октября, 2025
Свет внутри: как панорамное остекление меняет жизнь резидентов «Манхэттена»

Алексей Самохин

Когда в квартире много света, пространство будто начинает дышать. День становится длиннее, настроение — ровнее, а привычные вещи — еще привлекательнее и ближе. В городском квартале «Манхэттен» девелоперская компания «Мармакс» воплотила принцип «свет внутри» не как красивую метафору, а как реальную систему, в которой архитектура и технологии создают комфорт для жителей.

Пространство и инженерия света

Панорамное остекление высотой 2,9 м открывает вид на город и наполняет квартиры естественным светом. Даже в плотной городской среде ощущается свобода: света достаточно, чтобы интерьер казался объемнее и спокойнее. Сквозь большие окна можно наблюдать смену сезонов, а вечерами — любоваться мягким сиянием фасадной подсветки.

“Манхэттен”, архитектура осенью

За легким восприятием поверхностей стоят продуманные инженерные решения: в проектах «Мармакс» применяются мультифункциональные стеклопакеты Sunguard, которые защищают от солнца, шума и холода, поддерживая комфортную температуру в любое время года. Алюминиевый профиль Rehau с мембраной исключает сквозняки и конденсат, выдерживает ветровые нагрузки и сохраняет точную геометрию даже при перепадах температуры. Все элементы объединены в единую систему, где каждый компонент работает на энергоэффективность и долговечность.

Свет как часть архитектуры

Панорамное остекление стало одним из элементов, формирующих облик «Манхэттена». Большие окна помогают задать ритм фасадов, подчеркивая архитектурную четкость линий и дополняя визуальный образ архитектурной доминанты центра Рязани. Вечером здания городского квартала мягко подсвечиваются, приобретая особую выразительность. 

Подъездный холл в “Манхэттене”

«Панорамное остекление сегодня стало стандартом качества. Оно делает пространства светлее и просторнее, при этом за внешней легкостью стоят продуманные технологические решения. Мы создаем проекты, в которых свет в комплексе с другими факторами работает на человека: делает пространство теплее, а жизнь — комфортнее и спокойнее», — отмечает Константин Денисов, директор по маркетингу и PR девелоперской компании «Мармакс».

В городском квартале «Манхэттен» свет объединяет архитектуру и пространство, создавая ощущение гармонии и спокойствия. Панорамные окна способствуют формированию архитектурного облика и одновременно становятся частью атмосферы городского квартала, где комфорт ощущается в каждой детали — от тепла и тишины внутри до выразительности линий фасадов.

Реклама: СЗ «Преображение», ИНН: 6234091205, erid: 2VtzquoHccX 

