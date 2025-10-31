Четырём рязанским судьям вручили удостоверения, подписанные Президентом

В здании Рязанского областного суда прошла официальная церемония вручения судейских удостоверений четырём представительницам Фемиды. Документы заверены личной подписью Президента России Владимира Путина.
Торжественную процедуру провели главный федеральный инспектор по региону аппарата полпреда президента в Центральном округе Михаил Максимов и руководитель областного суда Елена Сапунова.
Виктория Воробьёва приступит к работе в Московском райсуде Рязани. Её коллега Анастасия Хижняк заняла место в Советском районном суде. Наталья Калабухова будет работать в Шиловском районе. Нелли Новикова будет рассматривать хозяйственные споры — она пополнила состав Арбитражного суда области.