Четырём рязанским судьям вручили удостоверения, подписанные Президентом

В здании Рязанского областного суда прошла официальная церемония вручения судейских удостоверений четырём представительницам Фемиды. Документы заверены личной подписью Президента России Владимира Путина.​

Торжественную процедуру провели главный федеральный инспектор по региону аппарата полпреда президента в Центральном округе Михаил Максимов и руководитель областного суда Елена Сапунова.

Виктория Воробьёва приступит к работе в Московском райсуде Рязани. Её коллега Анастасия Хижняк заняла место в Советском районном суде. Наталья Калабухова будет работать в Шиловском районе. Нелли Новикова будет рассматривать хозяйственные споры — она пополнила состав Арбитражного суда области.​