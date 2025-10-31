Партнеры Корпорации развития Рязанской области представили свои карьерные перспективы в День Профориентации

В Доме молодёжи 30 октября прошло масштабное карьерное событие в рамках всероссийского проекта «Профразвитие». Более 700 молодых рязанцев — студентов, школьников и начинающих специалистов — встретились с представителями пятнадцати предприятий области. Среди них восемь компаний-партнёров Корпорации развития, которые участвуют в программе «Кадры для инвесторов».

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» провела федеральное исследование, в котором регион участвовал впервые. Выяснилось любопытное: 58,7% россиян считают правильным стартовать в профессии ещё в колледже или вузе. При этом 43% уверены — совмещать работу с обучением вполне реально. И рязанские инвесткомпании как раз готовы предоставлять такие условия.

66,7% работодателей намеренно берут молодых специалистов без опыта, чтобы «выращивать» кадры под специфику своего производства. Для поиска таких сотрудников большинство (55,2%) активно сотрудничают с вузами, почти половина (44,8%) организуют презентации прямо в учебных заведениях. В этом направлении Корпорация развития работает в рамках своего проекта «Кадры для инвесторов».

На стендах мероприятия свои презентации подготовили ведущие предприятия региона. Здесь можно было узнать о вакансиях и перспективах роста в «Тепловодохране» (приборы учёта), «СтальСтройТехнологии» (металлоконструкции), фармацевтических гигантах «Октафарма-Фармимэкс» и «Скопинфарм», заводе крепежа «Бервел». Также свои возможности представили производитель вентиляции «Эра», компания медизделий «Медителл», аграрный холдинг «Русская Аграрная Группа» и конструкторское бюро «Глобус».

Замгендиректора по персоналу «СтальСтройТехнологии» Светлана Заволокина отметила эффективность совместной работы.

– Корпорация развития в рамках проекта «Кадры для инвесторов» помогает нам проводить профориентационную работу со студентами и школьниками в эффективных форматах: коротких видеороликов, интерактивных встреч. И предоставленная возможность сегодня принять участие в этом масштабном мероприятии также помогла нам в формировании кадрового резерва, – отметила Заволокина.

Молодые люди могли напрямую пообщаться с HR-специалистами компаний, узнать о реальных стажировках и вакансиях. Ребята проходили консультации, проверяли себя в мастер-классах и квизах, получали советы от экспертов по персоналу.

В интересном формате «Карьерные свидания» за считанные минуты потенциальные соискатели проходили мини-собеседования, и многие принимали решения о будущей работе.

Исполнительный директор блока «ДОМ» ВЭБа Александр Мачевский поделился опытом с аудиторией и рассказал о программе студенческих практик — проекте «Судьба».

– Нужно оценивать свой уровень подготовки и знаний при первом профессиональном выборе: практика, стажировка или работа. Хороший специалист вырастает из человека с желанием учиться и получать дополнительные навыки. Не бойтесь сложных и даже рутинных задач в начале своей карьеры – так вы станете сильнее и быстрее достигнете желаемого уровня в профессии. И помните, что даже во время учебной и бесплатной практики в организации вы должны «выжать» из нее для себя опыт, навык, репутацию, дополнительные компетенции и полезные связи, – отметил он.

Мероприятие дало участникам шанс сделать первый шаг к стажировке или работе мечты. А инвесткомпаниям — продолжить строить кадровый резерв из мотивированной и готовой учиться молодёжи.