Пятница, 31 октября, 2025
5.3 C
Рязань
Экономика и бизнес

Партнеры Корпорации развития Рязанской области представили свои карьерные перспективы в День Профориентации

Алексей Самохин

В Доме молодёжи 30 октября прошло масштабное карьерное событие в рамках всероссийского проекта «Профразвитие». Более 700 молодых рязанцев — студентов, школьников и начинающих специалистов — встретились с представителями пятнадцати предприятий области. Среди них восемь компаний-партнёров Корпорации развития, которые участвуют в программе «Кадры для инвесторов».

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» провела федеральное исследование, в котором регион участвовал впервые. Выяснилось любопытное: 58,7% россиян считают правильным стартовать в профессии ещё в колледже или вузе. При этом 43% уверены — совмещать работу с обучением вполне реально. И рязанские инвесткомпании как раз готовы предоставлять такие условия.

66,7% работодателей намеренно берут молодых специалистов без опыта, чтобы «выращивать» кадры под специфику своего производства. Для поиска таких сотрудников большинство (55,2%) активно сотрудничают с вузами, почти половина (44,8%) организуют презентации прямо в учебных заведениях. В этом направлении Корпорация развития работает в рамках своего проекта «Кадры для инвесторов».

На стендах мероприятия свои презентации подготовили  ведущие предприятия региона. Здесь можно было узнать о вакансиях и перспективах роста в «Тепловодохране» (приборы учёта), «СтальСтройТехнологии» (металлоконструкции), фармацевтических гигантах «Октафарма-Фармимэкс» и «Скопинфарм», заводе крепежа «Бервел». Также свои возможности представили производитель вентиляции «Эра», компания медизделий «Медителл», аграрный холдинг «Русская Аграрная Группа» и конструкторское бюро «Глобус».

Замгендиректора по персоналу «СтальСтройТехнологии» Светлана Заволокина отметила эффективность совместной работы.

– Корпорация развития в рамках проекта «Кадры для инвесторов» помогает нам проводить профориентационную работу со студентами и школьниками в эффективных форматах: коротких видеороликов, интерактивных встреч. И предоставленная возможность сегодня принять участие в этом масштабном мероприятии также помогла нам в формировании кадрового резерва, – отметила Заволокина.

Молодые люди могли напрямую пообщаться с HR-специалистами компаний, узнать о реальных стажировках и вакансиях. Ребята проходили консультации, проверяли себя в мастер-классах и квизах, получали советы от экспертов по персоналу.

В интересном формате «Карьерные свидания» за считанные минуты потенциальные соискатели проходили мини-собеседования, и многие принимали решения о будущей работе.

Исполнительный директор блока «ДОМ» ВЭБа Александр Мачевский поделился опытом с аудиторией и рассказал о программе студенческих практик — проекте «Судьба». 

– Нужно оценивать свой уровень подготовки и знаний при первом профессиональном выборе: практика, стажировка или работа. Хороший специалист вырастает из человека с желанием учиться и получать дополнительные навыки. Не бойтесь сложных и даже рутинных задач в начале своей карьеры – так вы станете сильнее и быстрее достигнете желаемого уровня в профессии. И помните, что даже во время учебной и бесплатной практики в организации вы должны «выжать» из нее для себя опыт, навык, репутацию, дополнительные компетенции и полезные связи, – отметил он.

Мероприятие дало участникам шанс сделать первый шаг к стажировке или работе мечты. А инвесткомпаниям — продолжить строить кадровый резерв из мотивированной и готовой учиться молодёжи.

Партнеры Корпорации развития Рязанской области представили свои карьерные перспективы в День Профориентации В Доме молодёжи 30 октября прошло масштабное карьерное событие в рамках всероссийского проекта «Профразвитие». Более 700 молодых рязанцев — студентов, школьников и начинающих специалистов — встретились с представителями пятнадцати предприятий области
Партнеры Корпорации развития Рязанской области представили свои карьерные перспективы в День Профориентации В Доме молодёжи 30 октября прошло масштабное карьерное событие в рамках всероссийского проекта «Профразвитие». Более 700 молодых рязанцев — студентов, школьников и начинающих специалистов — встретились с представителями пятнадцати предприятий области
Партнеры Корпорации развития Рязанской области представили свои карьерные перспективы в День Профориентации В Доме молодёжи 30 октября прошло масштабное карьерное событие в рамках всероссийского проекта «Профразвитие». Более 700 молодых рязанцев — студентов, школьников и начинающих специалистов — встретились с представителями пятнадцати предприятий области
Партнеры Корпорации развития Рязанской области представили свои карьерные перспективы в День Профориентации В Доме молодёжи 30 октября прошло масштабное карьерное событие в рамках всероссийского проекта «Профразвитие». Более 700 молодых рязанцев — студентов, школьников и начинающих специалистов — встретились с представителями пятнадцати предприятий области
Партнеры Корпорации развития Рязанской области представили свои карьерные перспективы в День Профориентации В Доме молодёжи 30 октября прошло масштабное карьерное событие в рамках всероссийского проекта «Профразвитие». Более 700 молодых рязанцев — студентов, школьников и начинающих специалистов — встретились с представителями пятнадцати предприятий области
Партнеры Корпорации развития Рязанской области представили свои карьерные перспективы в День Профориентации В Доме молодёжи 30 октября прошло масштабное карьерное событие в рамках всероссийского проекта «Профразвитие». Более 700 молодых рязанцев — студентов, школьников и начинающих специалистов — встретились с представителями пятнадцати предприятий области
Партнеры Корпорации развития Рязанской области представили свои карьерные перспективы в День Профориентации В Доме молодёжи 30 октября прошло масштабное карьерное событие в рамках всероссийского проекта «Профразвитие». Более 700 молодых рязанцев — студентов, школьников и начинающих специалистов — встретились с представителями пятнадцати предприятий области
Партнеры Корпорации развития Рязанской области представили свои карьерные перспективы в День Профориентации В Доме молодёжи 30 октября прошло масштабное карьерное событие в рамках всероссийского проекта «Профразвитие». Более 700 молодых рязанцев — студентов, школьников и начинающих специалистов — встретились с представителями пятнадцати предприятий области

Самые читаемые материалы

Новости России

Спасатель назвал место, где может находиться семья Усольцевых

По словам эксперта, это не просто догадка, а сценарий, с которым ему уже доводилось сталкиваться на практике.
Интересное

Вместо одной России – четыре: пророчество Жириновского о кровожадном плане США всколыхнуло Сеть

Политик-предсказатель за несколько лет до смерти рассказал о существовании секретного американского плана, как погубить Россию.
Происшествия

Стало известно, чей труп обнаружили около ДС «Олимпийский»

Появились некоторые подробности произошедшего 29 октября ЧП.
Происшествия

Пять БПЛА уничтожено над Рязанской областью сегодня ночью

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над Россией перехвачено и уничтожено 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Новости Касимова

Завершено расследование убийства молодого парня на улице в Касимове

Совокупность собранных следствием доказательств признана достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд

Последние новости

Павел Малков: Поддержка земляков дает силы нашим защитникам Родины

Губернатор Рязанской области Павел Малков сказал об этом в ходе межрегиональной гуманитарной акции помощи бойцам специальной военной операции «Когда мы едины – мы непобедимы!», приуроченной к Дню народного единства.

Прокуратура через суд обязала отремонтировать дорогу под Рязанью

Прокуратура Рязанского района провела проверку автодороги регионального значения «Кораблино — станция Листвянка». Выяснилось: трасса не отвечает базовым требованиям безопасности.

В пятницу в Рязани зарегистрировали пробки в 11 баллов

Максимальный балл пробок – 10, но иногда случаются очень длинные пробки, тогда сервис 2ГИС фиксирует 11 баллов.

Свет внутри: как панорамное остекление меняет жизнь резидентов «Манхэттена»

Когда в квартире много света, пространство будто начинает дышать. День становится длиннее, настроение — ровнее, а привычные вещи — еще привлекательнее и ближе.

Глава администрации Рязанского района Борис Ясинский ушёл в отставку 

Борис Викторович переходит на работу в администрацию Рязани, где он уже в свое время потрудился, рассказал вице-губернатор Артём Бранов

В Рязани нашли убитую собаку, повешенную на цепь на дерево

— Пес цеплялся лапами, видимо, был еще живой, — рассказали очевидцы. 

Четырём рязанским судьям вручили удостоверения, подписанные Президентом

Торжественную процедуру провели главный федеральный инспектор по региону аппарата полпреда президента в Центральном округе Михаил Максимов и руководитель областного суда Елена Сапунова.

Дожди ожидают рязанцев в первые дни ноября

Первая ноябрьская суббота принесёт рязанцам дожди и прохладу — температура не поднимется выше 9 градусов тепла. Воскресенье немного порадует сухой погодой, но осадки всё равно местами возможны.​

Рязанская полиция депортировала мигрантов, отбывших сроки за грабёж и разбой

Министерство юстиции признало дальнейшее нахождение обоих приезжих в России нежелательным.

Гороскоп на 1 ноября 2025: как Луна в Рыбах поможет вам найти правильное решение

Суббота 1 ноября — это инвестиция в будущее счастье через внимание к себе и своему внутреннему голосу. Используйте тонкую энергию Луны в Рыбах, чтобы зарядить внутренние батарейки перед новыми свершениями.

Партия «Новые люди» проводит в Рязани исследование воды в квартирах, автоматах, колонках 

Первые пробы воды сторонники партии взяли в квартирах рязанцев, в одном из автоматов, а также на колонке в частном секторе, куда жители специально приезжают из разных районов.

Перекрёсток улиц Есенина, Фирсова и Садовой закроют на две недели в Рязани

Причина — капитальный ремонт теплосети возле дома №25 на улице Есенина.

Батареи электромобилей превращают в оружие: чем это грозит российским водителям

В нескольких российских регионах, примыкающих к украинской границе, власти могут временно запретить движение электрокаров и гибридных машин.

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел транспортные полицейские Рязани встретились с будущими коллегами

Перед курсантами выступил начальник Рязанского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Александр Сапленков.

«Ростелеком» поддержал рязанский форум «Будущее цифровых профессий»

29 октября правительство Рязанской области и АНО «Цифровой регион» организовали областной профориентационный ИТ-форум «Будущее цифровых профессий».