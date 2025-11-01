Суббота, 1 ноября, 2025
5.5 C
Рязань
Новости мира

В автокатастрофе погибла звезда шоу «Голос» Влада Ахундова

Никита Рязанцев
Фото: соцсети Влады Ахундовой

В Баку в аварии погибла 37-летняя звезда шоу «Голос» Влада Ахундова, пишет Voice.

Трагедия произошла в четверг. По предварительной информации, 23-летний водитель Hyundai Elantra не справился с управлением и протаранил Toyota, стоявшую на парковке.

Во втором автомобиле находилась певица, получившая травмы, несовместимые с жизнью. Прощание с Ахундовой пройдет 1 ноября в 11:00 в траурном доме «Tural».  

Зрители запомнили ее по шоу «Голос Азербайджана» за выразительный голос и живые эмоции, она дошла до этапа поединков. 

Ахундова участвовала в национальных отборах на «Евровидение» и стала суперфиналисткой международного проекта «Большая сцена».

Также она отметилась выступлениями с каверами на мировые хиты.

