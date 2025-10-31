Пятница, 31 октября, 2025
5.4 C
Рязань
Интересное

Гороскоп на 1 ноября 2025: как Луна в Рыбах поможет вам найти правильное решение

Алексей Самохин
Изображение сгенерировано нейросетью

Суббота 1 ноября — особенный день, когда астрологическая энергия подсказывает всем знакам зодиака сделать паузу и прислушаться к интуиции. Это 11-й лунный день, один из самых мощных в энергетическом плане, когда даже сложные планы воплощаются с минимальными затратами сил. Луна в Рыбах создаёт удивительно чувствительную атмосферу, превращая вашу интуицию в главного советчика дня.​

Что стоит делать всем знакам

День создан для завершения накопившихся дел, а не для активного штурма новых вершин. Влияние Сатурна делает субботу идеальной для разрешения рабочих задач, составления планов на следующую неделю и финансовых смет — они получатся особенно удачными. Вы будете особенно чутко улавливать настроения окружающих и собственные потребности, поэтому неожиданно поймёте истинные чувства друзей, даже если они пытаются их скрыть.​

Тихие добрые поступки принесут ощущение гармонии: помогите соседке донести сумки или отправьте пожертвование в приют для животных. Уединение с чашкой чая под спокойную музыку может подарить блестящую идею для проекта, над которым вы долго размышляли.​

Как день влияет на огненные знаки

Овен, Лев, Стрелец получают подарок судьбы в виде дополнительного времени. Перенесённая встреча или отменённое мероприятие — это шанс перепроверить детали и найти мелкую ошибку, которая могла стать большой проблемой. Овнам стоит обратить внимание на социальные контакты и новые деловые предложения, но действовать деликатнее в общении, особенно с близкими. Огненным знакам важно контролировать негативные эмоции, которые могут плохо сказаться на здоровье.​

Земные знаки ценят стабильность

Телец, Дева, Козерог — ваша сила в привычных ритуалах. Интуиция шепчет: доверьтесь проверенному пути. Поездка на работу по знакомой дороге пройдёт быстрее, чем эксперименты с навигатором, а в обжитом пространстве вы свернёте горы. Тельцам рекомендуется немного расслабиться, позволить себе помечтать и отложить сложные вопросы. Девам и Козерогам стоит остерегаться резких перемен, особенно экспериментов со здоровьем и перегрузок в спортзале.​

Воздушная стихия в поиске баланса

Близнецы, Весы, Водолей должны внимательно следить за питанием и избегать переедания. Близнецам стоит заняться творческой работой или провести время в уединении. Водолеям день принесёт погружение в собственные мысли — полезно заняться медитацией, есть вероятность возобновления работы с прошлым деловым партнёром. День полон перемен и неожиданных возможностей, поэтому важна гибкость и внимание к мелочам.​

Водные знаки ловят осознанность

Рак, Скорпион, Рыбы переживают активный и напряжённый день. Ракам предстоит разбираться с многочисленными делами и брать дополнительную нагрузку, вечером важно снять стресс водными процедурами или массажем. Скорпионам и Рыбам нужна осознанность — лучше несколько раз перепроверить решение, прежде чем действовать. Общение с людьми может открыть неожиданные пути, если слушать внимательно.​

Чего избегать в субботу

Квадрат Венеры к Юпитеру наполнит день морем соблазнов, поэтому сохранять холодный рассудок будет непросто. Избегайте эскалации споров, идите на компромисс и сохраняйте выдержку. Эмоциональные импульсы могут подвести, поэтому принимайте финансовые решения только после обсуждения с надёжными людьми. Не пытайтесь всё контролировать — день благоприятен скорее для отдыха и творческой энергии.​

Суббота 1 ноября — это инвестиция в будущее счастье через внимание к себе и своему внутреннему голосу. Используйте тонкую энергию Луны в Рыбах, чтобы зарядить внутренние батарейки перед новыми свершениями.

Самые читаемые материалы

Новости России

Спасатель назвал место, где может находиться семья Усольцевых

По словам эксперта, это не просто догадка, а сценарий, с которым ему уже доводилось сталкиваться на практике.
Интересное

Вместо одной России – четыре: пророчество Жириновского о кровожадном плане США всколыхнуло Сеть

Политик-предсказатель за несколько лет до смерти рассказал о существовании секретного американского плана, как погубить Россию.
Происшествия

Стало известно, чей труп обнаружили около ДС «Олимпийский»

Появились некоторые подробности произошедшего 29 октября ЧП.
Происшествия

Пять БПЛА уничтожено над Рязанской областью сегодня ночью

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над Россией перехвачено и уничтожено 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Новости Касимова

Завершено расследование убийства молодого парня на улице в Касимове

Совокупность собранных следствием доказательств признана достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд

Последние новости

В Рязани нашли убитую собаку, повешенную на цепь на дерево

— Пес цеплялся лапами, видимо, был еще живой, — рассказали очевидцы. 

Четырём рязанским судьям вручили удостоверения, подписанные Президентом

Торжественную процедуру провели главный федеральный инспектор по региону аппарата полпреда президента в Центральном округе Михаил Максимов и руководитель областного суда Елена Сапунова.

Дожди ожидают рязанцев в первые дни ноября

Первая ноябрьская суббота принесёт рязанцам дожди и прохладу — температура не поднимется выше 9 градусов тепла. Воскресенье немного порадует сухой погодой, но осадки всё равно местами возможны.​

Рязанская полиция депортировала мигрантов, отбывших сроки за грабёж и разбой

Министерство юстиции признало дальнейшее нахождение обоих приезжих в России нежелательным.

Партия «Новые люди» проводит в Рязани исследование воды в квартирах, автоматах, колонках 

Первые пробы воды сторонники партии взяли в квартирах рязанцев, в одном из автоматов, а также на колонке в частном секторе, куда жители специально приезжают из разных районов.

Перекрёсток улиц Есенина, Фирсова и Садовой закроют на две недели в Рязани

Причина — капитальный ремонт теплосети возле дома №25 на улице Есенина.

Батареи электромобилей превращают в оружие: чем это грозит российским водителям

В нескольких российских регионах, примыкающих к украинской границе, власти могут временно запретить движение электрокаров и гибридных машин.

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел транспортные полицейские Рязани встретились с будущими коллегами

Перед курсантами выступил начальник Рязанского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Александр Сапленков.

«Ростелеком» поддержал рязанский форум «Будущее цифровых профессий»

29 октября правительство Рязанской области и АНО «Цифровой регион» организовали областной профориентационный ИТ-форум «Будущее цифровых профессий».

7info разыгрывает билеты на спектакль «Дублёры»

29 ноября на сцене МКЦ рязанских зрителей ждёт яркое комедийное событие — спектакль «Дублёры» (12+)

Актёру Андрею Свиридову из «Универа» грозит ампутация стопы из-за диабета

Несколько лет назад актёр сломал палец на ноге. Казалось бы, пустяковая история, но высокий уровень сахара в крови не дал ране зажить нормально — началась инфекция.

Глава РКН выступил за отраслевые стандарты вместо согласий на обработку данных

Сегодня граждане подписывают огромное количество таких бумаг и уже не способны отслеживать процесс. Если возникнут сомнения в правомерности получения данных, обычному человеку крайне сложно отстоять права.​

В Рязанской области оценивают ущерб от уничтожения беспилотников 

Напомним, по данным Минобороны России, силы ПВО ночью 31 октября уничтожили над регионом два БПЛА самолётного типа. 

Психиатр Шуров объяснил, мог ли сын Усольцевых обмануть под гипнозом

Даниил Баталов сразу согласился пройти сеанс. По мнению гипнолога, если бы юноше было что скрывать, он бы не дал своего согласия на процедуру.​

Рязанская область усиливает контроль за дорогами с помощью интеллектуальной системы

В Рязани, на площадке Дирекции дорог, 23 октября прошло открытое заседание общественно-экспертного совета при Минтрансе региона, посвященное нацпроекту «Инфраструктура для жизни».