Прокуратура через суд обязала отремонтировать дорогу под Рязанью

Прокуратура Рязанского района провела проверку автодороги регионального значения «Кораблино — станция Листвянка». Выяснилось: трасса не отвечает базовым требованиям безопасности.

Проверяющие зафиксировали целый букет нарушений. На участке отсутствуют стационарные электрические осветительные установки — по ночам водители едут фактически вслепую. Тротуаров тоже нет, хотя по дороге ходят люди. Довершает картину изношенное асфальтовое покрытие: многочисленные выбоины превращают проезд в экстремальное приключение.

Все эти недостатки напрямую угрожают жизни участников движения и грубо противоречат действующим нормативам.

Выявленные проблемы стали основанием для судебного иска. Прокурор потребовал обязать Государственное казённое учреждение Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области» исправить ситуацию и привести автодорогу в соответствие с требованиями закона.

Суд встал на сторону надзорного ведомства и удовлетворил исковые требования, обязав ответчика привести состояние автодороги в соответствие с нормативными требованиями.

Когда судебное решение вступит в законную силу, прокуратура возьмёт его исполнение на контроль.