В пятницу в Рязани зарегистрировали пробки в 11 баллов

В пятницу, 31 октября, сервис 2ГИС зафиксировал в Рязани пробки в 11 баллов. Об этом РИА 7info сообщили в пресс-службе компании.

Такое бывает достаточно редко. 2ГИС показывает пробки на основе анализа данных GPS от пользователей — считает скорость на дорогах и оценивает цвет по шкале в сравнении с обычной скоростью на этой дороге. Чем больше в городе доля дорог, движение на которых затруднено или просто отсутствует, тем выше балл.

Максимальный балл пробок – 10, но иногда случаются очень длинные пробки, тогда сервис фиксирует 11 баллов.

Сервис компании Яндекс показал в районе шести часов вечера пробки в 10 баллов.

Отметим, что в городе идёт довольно сильный дождь, непогода могла стать причиной затруднений движения. Также в некоторых местах регистрируются перекрытия движения транспорта.