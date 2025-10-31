Пятница, 31 октября, 2025
Павел Малков: Поддержка земляков дает силы нашим защитникам Родины

Алексей Самохин

Поддержка земляков дает силы нашим защитникам Родины. Губернатор Рязанской области Павел Малков сказал об этом в ходе межрегиональной гуманитарной акции помощи бойцам специальной военной операции «Когда мы едины – мы непобедимы!», приуроченной к Дню народного единства.

Межрегиональная акция в поддержку участников СВО проходит при участии трех регионов страны: Рязанской и Тульской областей, а также Республики Дагестан. Собран груз с гуманитарной помощью для защитников Родины: автомобили, кроссовые мотоциклы, дроны, генераторы, зарядные электростанции, спальные мешки, термобелье, окопные свечи, строительные материалы, наборы инструментов, маскировочные сети, продукты питания и другие необходимые бойцам вещи на передовой.

Торжественная церемония отправки автоколонны с гуманитарной помощью состоялась в рязанском Лесопарке. В ней приняли участие бойцы и ветераны специальной военной операции, участники региональной кадровой программы «ГЕРОИ62» Алексей Матасов и федеральной образовательной программы «Время Героев» Сергей Пугачев и Сергей Галстян, руководители Рязанской областной Думы, городской Думы, администрации г. Рязани, представители органов власти Республики Дагестан и Тульской области, федерации боевого самбо России, общественных организаций, духовенства, юнармейцы и жители города. В ходе церемонии прозвучал Гимн Российской Федерации и состоялся чин освящения гуманитарного автопоезда.

Губернатор Павел Малков, обращаясь к собравшимся, подчеркнул важность совместной работы по поддержке участников СВО. «Сейчас в зоне проведения специальной военной операции наши бойцы уверенно освобождают исконно русские территории, помогают мирным жителям вернуться к нормальной жизни. Военнослужащим очень важна наша поддержка – она дает силы на поле боя, укрепляет дух защитников Родины. Бойцы говорят, что каждая посылка с родной земли – это частичка тепла дома, которая помогает выстоять и двигаться вперед. Не раз лично слышал об этом от наших ребят, которых регулярно навещаем, привозим на фронт гуманитарную помощь», – сказал он. Павел Малков поблагодарил всех, кто участвует в акции и помогает формировать гуманитарные грузы.

Советник Председателя Правительства Республики Дагестан по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований, общественными организациями и развития спорта Магомедхан Хазанатов поблагодарил Губернатора Павла Малкова за плодотворное сотрудничество от имени главы Республики Дагестан Сергея Меликова. Первый заместитель главы администрации г. Тулы Юрий Терехов отметил, что проведение подобных акций объединяет большое количество граждан из разных регионов страны, демонстрирует всеобщее неравнодушие и искреннее стремление поддержать участников СВО всем, чем необходимо.

Новости России

Спасатель назвал место, где может находиться семья Усольцевых

По словам эксперта, это не просто догадка, а сценарий, с которым ему уже доводилось сталкиваться на практике.
Интересное

Вместо одной России – четыре: пророчество Жириновского о кровожадном плане США всколыхнуло Сеть

Политик-предсказатель за несколько лет до смерти рассказал о существовании секретного американского плана, как погубить Россию.
Происшествия

Стало известно, чей труп обнаружили около ДС «Олимпийский»

Появились некоторые подробности произошедшего 29 октября ЧП.
Происшествия

Пять БПЛА уничтожено над Рязанской областью сегодня ночью

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над Россией перехвачено и уничтожено 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Новости Касимова

Завершено расследование убийства молодого парня на улице в Касимове

Совокупность собранных следствием доказательств признана достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд

Последние новости

Партнеры Корпорации развития Рязанской области представили свои карьерные перспективы в День Профориентации

В Доме молодёжи 30 октября прошло масштабное карьерное событие в рамках всероссийского проекта «Профразвитие». Более 700 молодых рязанцев — студентов, школьников и начинающих специалистов — встретились с представителями пятнадцати предприятий области

Прокуратура через суд обязала отремонтировать дорогу под Рязанью

Прокуратура Рязанского района провела проверку автодороги регионального значения «Кораблино — станция Листвянка». Выяснилось: трасса не отвечает базовым требованиям безопасности.

В пятницу в Рязани зарегистрировали пробки в 11 баллов

Максимальный балл пробок – 10, но иногда случаются очень длинные пробки, тогда сервис 2ГИС фиксирует 11 баллов.

Свет внутри: как панорамное остекление меняет жизнь резидентов «Манхэттена»

Когда в квартире много света, пространство будто начинает дышать. День становится длиннее, настроение — ровнее, а привычные вещи — еще привлекательнее и ближе.

Глава администрации Рязанского района Борис Ясинский ушёл в отставку 

Борис Викторович переходит на работу в администрацию Рязани, где он уже в свое время потрудился, рассказал вице-губернатор Артём Бранов

В Рязани нашли убитую собаку, повешенную на цепь на дерево

— Пес цеплялся лапами, видимо, был еще живой, — рассказали очевидцы. 

Четырём рязанским судьям вручили удостоверения, подписанные Президентом

Торжественную процедуру провели главный федеральный инспектор по региону аппарата полпреда президента в Центральном округе Михаил Максимов и руководитель областного суда Елена Сапунова.

Дожди ожидают рязанцев в первые дни ноября

Первая ноябрьская суббота принесёт рязанцам дожди и прохладу — температура не поднимется выше 9 градусов тепла. Воскресенье немного порадует сухой погодой, но осадки всё равно местами возможны.​

Рязанская полиция депортировала мигрантов, отбывших сроки за грабёж и разбой

Министерство юстиции признало дальнейшее нахождение обоих приезжих в России нежелательным.

Гороскоп на 1 ноября 2025: как Луна в Рыбах поможет вам найти правильное решение

Суббота 1 ноября — это инвестиция в будущее счастье через внимание к себе и своему внутреннему голосу. Используйте тонкую энергию Луны в Рыбах, чтобы зарядить внутренние батарейки перед новыми свершениями.

Партия «Новые люди» проводит в Рязани исследование воды в квартирах, автоматах, колонках 

Первые пробы воды сторонники партии взяли в квартирах рязанцев, в одном из автоматов, а также на колонке в частном секторе, куда жители специально приезжают из разных районов.

Перекрёсток улиц Есенина, Фирсова и Садовой закроют на две недели в Рязани

Причина — капитальный ремонт теплосети возле дома №25 на улице Есенина.

Батареи электромобилей превращают в оружие: чем это грозит российским водителям

В нескольких российских регионах, примыкающих к украинской границе, власти могут временно запретить движение электрокаров и гибридных машин.

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел транспортные полицейские Рязани встретились с будущими коллегами

Перед курсантами выступил начальник Рязанского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Александр Сапленков.

«Ростелеком» поддержал рязанский форум «Будущее цифровых профессий»

29 октября правительство Рязанской области и АНО «Цифровой регион» организовали областной профориентационный ИТ-форум «Будущее цифровых профессий».