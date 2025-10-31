Павел Малков: Поддержка земляков дает силы нашим защитникам Родины

Поддержка земляков дает силы нашим защитникам Родины. Губернатор Рязанской области Павел Малков сказал об этом в ходе межрегиональной гуманитарной акции помощи бойцам специальной военной операции «Когда мы едины – мы непобедимы!», приуроченной к Дню народного единства.

Межрегиональная акция в поддержку участников СВО проходит при участии трех регионов страны: Рязанской и Тульской областей, а также Республики Дагестан. Собран груз с гуманитарной помощью для защитников Родины: автомобили, кроссовые мотоциклы, дроны, генераторы, зарядные электростанции, спальные мешки, термобелье, окопные свечи, строительные материалы, наборы инструментов, маскировочные сети, продукты питания и другие необходимые бойцам вещи на передовой.

Торжественная церемония отправки автоколонны с гуманитарной помощью состоялась в рязанском Лесопарке. В ней приняли участие бойцы и ветераны специальной военной операции, участники региональной кадровой программы «ГЕРОИ62» Алексей Матасов и федеральной образовательной программы «Время Героев» Сергей Пугачев и Сергей Галстян, руководители Рязанской областной Думы, городской Думы, администрации г. Рязани, представители органов власти Республики Дагестан и Тульской области, федерации боевого самбо России, общественных организаций, духовенства, юнармейцы и жители города. В ходе церемонии прозвучал Гимн Российской Федерации и состоялся чин освящения гуманитарного автопоезда.

Губернатор Павел Малков, обращаясь к собравшимся, подчеркнул важность совместной работы по поддержке участников СВО. «Сейчас в зоне проведения специальной военной операции наши бойцы уверенно освобождают исконно русские территории, помогают мирным жителям вернуться к нормальной жизни. Военнослужащим очень важна наша поддержка – она дает силы на поле боя, укрепляет дух защитников Родины. Бойцы говорят, что каждая посылка с родной земли – это частичка тепла дома, которая помогает выстоять и двигаться вперед. Не раз лично слышал об этом от наших ребят, которых регулярно навещаем, привозим на фронт гуманитарную помощь», – сказал он. Павел Малков поблагодарил всех, кто участвует в акции и помогает формировать гуманитарные грузы.

Советник Председателя Правительства Республики Дагестан по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований, общественными организациями и развития спорта Магомедхан Хазанатов поблагодарил Губернатора Павла Малкова за плодотворное сотрудничество от имени главы Республики Дагестан Сергея Меликова. Первый заместитель главы администрации г. Тулы Юрий Терехов отметил, что проведение подобных акций объединяет большое количество граждан из разных регионов страны, демонстрирует всеобщее неравнодушие и искреннее стремление поддержать участников СВО всем, чем необходимо.