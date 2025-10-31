Батареи электромобилей превращают в оружие: чем это грозит российским водителям

В нескольких российских регионах, примыкающих к украинской границе, власти могут временно запретить движение электрокаров и гибридных машин. Такую вероятность в беседе с «Абзацем» обозначил Василий Дандыкин — капитан первого ранга запаса, участник экспертного совета «Офицеров России».

Почему власти задумались об ограничениях

По словам военного эксперта, украинские формирования, терпящие неудачи в прямых столкновениях, всё активнее переключаются на методы террора против гражданских. Запрет на гибриды в зонах, расположенных близко к линии соприкосновения, должен снизить вероятность диверсий и защитить обычных людей от возможных атак.

«Наиболее уязвимы сейчас Белгородская, Курская и Брянская области — именно там возможно введение временных ограничений, — пояснил Дандыкин. — Украинские операторы дронов, действующие как настоящие преступники, могут организовывать нападения на мирных жителей и их транспорт. Дороги, железнодорожные переезды — всё это нуждается в дополнительной защите, ведь ВСУ активно задействуют свою агентурную сеть и окончательно скатились в терроризм. Их давно пора официально признать террористической структурой — чем хуже у них дела на передовой, тем более жестокими становятся методы. Мы наносим удары по энергетической инфраструктуре, а они в ответ угрожают людям, подкладывая взрывные устройства в электродвигатели».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев официально запретил проезд электромобилей и гибридов через Крымский мост. Ранее аналогичное ограничение коснулось грузовиков. Владельцам таких авто предложили альтернативный маршрут — через Таганрог и Джанкой по суше.

В чём опасность батарей электротранспорта

Причина запрета кроется в конструкции современных электромобилей: их габаритные аккумуляторы вполне могут скрывать замаскированную взрывчатку, которую злоумышленники планируют задействовать для терактов. Учитывая стремительный рост числа гибридов и электрокаров в стране, тщательно проверять каждую машину попросту нереально — на это не хватит ни времени, ни ресурсов.