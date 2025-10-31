В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел транспортные полицейские Рязани встретились с будущими коллегами

В преддверии профессионального праздника – Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации – представители Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте провели профориентационную встречу с слушателями Рязанского филиала Московского университета имени В.Я. Кикотя. Мероприятие было направлено на знакомство будущих юристов со службой в транспортной полиции.

Перед курсантами выступил начальник Рязанского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Александр Сапленков. Опираясь на собственный многолетний опыт, он подробно рассказал об особенностях и задачах работы по обеспечению правопорядка на объектах железнодорожного транспорта. В своем выступлении руководитель осветил ключевые аспекты службы: требования к кандидатам, социальные гарантии, специфику работы на транспорте. Александр Сапленков подчеркнул уникальность службы в транспортной полиции, рассказав о патрулировании вокзалов и поездов, оперативной работе и обеспечении безопасности миллионов пассажиров.

Особый интерес у аудитории вызвала информация о возможностях карьерного роста и о действующих вакантных должностях в Рязанском линейном отделе. Эта встреча стала важным шагом в укреплении связей между практиками и будущими специалистами в сфере юриспруденции.

По окончании выступления Александр Васильевич ответил на многочисленные вопросы аудитории, дав ценные советы и рекомендации тем, кто рассматривает возможность связать свою судьбу со службой в органах внутренних дел.