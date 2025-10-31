В Рязани нашли убитую собаку, повешенную на цепь на дерево

В Рязани в районе Борковских карьеров обнаружили убитую собаку, повешенную на цепь на дерево. Об этом сообщает телеграм-канал «Топор. Новости Рязани».

По словам автора поста, перед тем как повесить на дерево, собаку порезали. Затем убийца проволокой прикрутил цепь, чтобы держалась.

— Пес цеплялся лапами, видимо, был еще живой, — рассказали очевидцы.

На место происшествия приехали сотрудники полиции, труп собаки отправили ветеринарам на вскрытие.

— Максимальный репост, нужно найти изверга, — призывает автор поста.