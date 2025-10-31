Пятница, 31 октября, 2025
5.4 C
Рязань
Происшествия

В Рязани нашли убитую собаку, повешенную на цепь на дерево

Алексей Самохин
Фото: телеграм-канал «Топор. Новости Рязани».

В Рязани в районе Борковских карьеров обнаружили убитую собаку, повешенную на цепь на дерево. Об этом сообщает телеграм-канал «Топор. Новости Рязани». 

По словам автора поста, перед тем как повесить на дерево, собаку порезали. Затем убийца проволокой прикрутил цепь, чтобы держалась. 

— Пес цеплялся лапами, видимо, был еще живой, — рассказали очевидцы. 

На место происшествия приехали сотрудники полиции, труп собаки отправили ветеринарам на вскрытие. 

— Максимальный репост, нужно найти изверга, — призывает автор поста. 

Самые читаемые материалы

Новости России

Спасатель назвал место, где может находиться семья Усольцевых

По словам эксперта, это не просто догадка, а сценарий, с которым ему уже доводилось сталкиваться на практике.
Интересное

Вместо одной России – четыре: пророчество Жириновского о кровожадном плане США всколыхнуло Сеть

Политик-предсказатель за несколько лет до смерти рассказал о существовании секретного американского плана, как погубить Россию.
Происшествия

Стало известно, чей труп обнаружили около ДС «Олимпийский»

Появились некоторые подробности произошедшего 29 октября ЧП.
Происшествия

Пять БПЛА уничтожено над Рязанской областью сегодня ночью

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над Россией перехвачено и уничтожено 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Новости Касимова

Завершено расследование убийства молодого парня на улице в Касимове

Совокупность собранных следствием доказательств признана достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд

Последние новости

Четырём рязанским судьям вручили удостоверения, подписанные Президентом

Торжественную процедуру провели главный федеральный инспектор по региону аппарата полпреда президента в Центральном округе Михаил Максимов и руководитель областного суда Елена Сапунова.

Дожди ожидают рязанцев в первые дни ноября

Первая ноябрьская суббота принесёт рязанцам дожди и прохладу — температура не поднимется выше 9 градусов тепла. Воскресенье немного порадует сухой погодой, но осадки всё равно местами возможны.​

Рязанская полиция депортировала мигрантов, отбывших сроки за грабёж и разбой

Министерство юстиции признало дальнейшее нахождение обоих приезжих в России нежелательным.

Гороскоп на 1 ноября 2025: как Луна в Рыбах поможет вам найти правильное решение

Суббота 1 ноября — это инвестиция в будущее счастье через внимание к себе и своему внутреннему голосу. Используйте тонкую энергию Луны в Рыбах, чтобы зарядить внутренние батарейки перед новыми свершениями.

Партия «Новые люди» проводит в Рязани исследование воды в квартирах, автоматах, колонках 

Первые пробы воды сторонники партии взяли в квартирах рязанцев, в одном из автоматов, а также на колонке в частном секторе, куда жители специально приезжают из разных районов.

Перекрёсток улиц Есенина, Фирсова и Садовой закроют на две недели в Рязани

Причина — капитальный ремонт теплосети возле дома №25 на улице Есенина.

Батареи электромобилей превращают в оружие: чем это грозит российским водителям

В нескольких российских регионах, примыкающих к украинской границе, власти могут временно запретить движение электрокаров и гибридных машин.

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел транспортные полицейские Рязани встретились с будущими коллегами

Перед курсантами выступил начальник Рязанского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Александр Сапленков.

«Ростелеком» поддержал рязанский форум «Будущее цифровых профессий»

29 октября правительство Рязанской области и АНО «Цифровой регион» организовали областной профориентационный ИТ-форум «Будущее цифровых профессий».

7info разыгрывает билеты на спектакль «Дублёры»

29 ноября на сцене МКЦ рязанских зрителей ждёт яркое комедийное событие — спектакль «Дублёры» (12+)

Актёру Андрею Свиридову из «Универа» грозит ампутация стопы из-за диабета

Несколько лет назад актёр сломал палец на ноге. Казалось бы, пустяковая история, но высокий уровень сахара в крови не дал ране зажить нормально — началась инфекция.

Глава РКН выступил за отраслевые стандарты вместо согласий на обработку данных

Сегодня граждане подписывают огромное количество таких бумаг и уже не способны отслеживать процесс. Если возникнут сомнения в правомерности получения данных, обычному человеку крайне сложно отстоять права.​

В Рязанской области оценивают ущерб от уничтожения беспилотников 

Напомним, по данным Минобороны России, силы ПВО ночью 31 октября уничтожили над регионом два БПЛА самолётного типа. 

Психиатр Шуров объяснил, мог ли сын Усольцевых обмануть под гипнозом

Даниил Баталов сразу согласился пройти сеанс. По мнению гипнолога, если бы юноше было что скрывать, он бы не дал своего согласия на процедуру.​

Рязанская область усиливает контроль за дорогами с помощью интеллектуальной системы

В Рязани, на площадке Дирекции дорог, 23 октября прошло открытое заседание общественно-экспертного совета при Минтрансе региона, посвященное нацпроекту «Инфраструктура для жизни».