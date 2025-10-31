Собственников жилья строго накажут за неожиданный визит к арендатору

Собственникам сдаваемых квартир грозит крупный штраф и уголовная ответственность за незваный визит к арендатору, заявил NEWS.ru юрист Давид Адамс.

Собеседник портала рассказал, что владельцы жилья и вовсе могут попасть в тюрьму на два года, если будут применять физическую силу в такой ситуации.

«Статья 139 УК России прямо запрещает проникновение в помещение против воли арендующего его лица», — пояснил Адамс.

Юрист пояснил, что наказание за нарушение закона может быть суровым. В этой ситуации могут назначить штраф вплоть до 40 тысяч рублей. Также нарушителю грозят исправительные или обязательные работы.

Эксперт уточнил, что закон защищает арендатора, поскольку на время съема квартира становится его жильем.

Адамс подчеркнул, что арендодатель нарушает закон, когда входит в квартиру без согласия арендатора, даже если жилье пустует. Конституция защищает неприкосновенность жилища независимо от владельца.