Названы автомобили, которым не страшен новый утильсбор

Обозреватель Autonews Дмитрий Александров перечислил автомобили, которые вряд ли затронет повышение цен из-за нового утильсбора.

Минпромторг планирует с 1 декабря реформировать порядок расчета утилизационного сбора. Ожидается, что это в первую очередь коснется «санкционных иномарок». 

По мнению экспертов, это приведет к росту стоимости всех авто на рынке.

В статье Autonews говорится, что некоторые марки, выпускаемые в России, могут избежать этого.

Речь идет о машинах марки Haval, которые собирают в Тульской и Калужской областях. Среди них пять кроссоверов (Jolion, F7, F7x, Dargo, M6) и четыре внедорожника (H3, H5, H7, H9).

Также утильсбор вряд ли повлияет на Solaris, кроссовер HC, два седана  (KRS и HS) и хэтчбек KRX выпускают в Петербурге. В список попали и два пикапа Sollers ST6 и ST8 из Ульяновска.

Далее в списке следует «Москвич»: три кроссовера (3, 3е, 8) и седан 6; выпускаемые в Калуге кроссоверы Tenet T4, T7, T8.

Кроме того, в списке представлены модели Voyah и Evolute (Липецкая область), BAIC, SWM и Kaiyi (Калининград), Citroën (Калуга).

