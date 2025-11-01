Суббота, 1 ноября, 2025
5.1 C
Рязань
Интересное

Украине выпал «Дом смерти»: кремлёвский астролог раскрыл, каким будет 2026 год

Валерия Мединская
Изображение от freepik

Известный астролог Михаил Левин поделился жёстким прогнозом на 2026 год. Его оценка для Украины оказалась особенно мрачной, в то время как будущее России, по его словам, выглядит куда более стабильным. Слова эксперта приводит издание news.ru.

По словам Левина, Украина весной 2025 года вступила в фазу тяжелейшего кризиса. Он утверждает, что ситуация будет только ухудшаться.

— В астрологии это место называется «Дом смерти». До 2028 года Украина будет находиться на грани выживания. И далеко не очевидно, что она выживет, — заявил астролог.

Он прогнозирует, что страна, скорее всего, распадется на несколько частей. От неё останется какое-нибудь декоративное государство, может быть, вокруг Киева — считает Левин.

Что касается власти, астролог ожидает серьёзных перемен на рубеже 2026-2027 годов. По его мнению, нынешний президент Владимир Зеленский может оказаться в изгнании. 

— Когда Украину разрежут на куски, Зеленский будет бегать по миру, пытаться спастись от пули какого-нибудь террориста, — сказал Михаил Левин.

Следующая власть, по его прогнозу, будет очень жёсткой. По его словам, новые руководители начнут серьёзную «чистку» — достанется многим.

Для России, как отмечает Левин, ближайшие годы будут хоть и не слишком простыми, но обнадёживающими. Не случится ни обвала экономики, ни революционных движений. Хоть и будет тяжёло, наша страна наберётся сил:

— В ближайшее время Россия пойдёт на подъем. Но он будет сопровождаться очень непростыми ситуациями, — уточнил астролог.

Уже к середине 2030-х годов страна заметно окрепнет. К началу 40-х годов выйдет в мировые лидеры.

Прогноз для Соединенных Штатов также предполагает изменение их роли. Михаил Левин считает, что до 2030-х годов Штаты будут на экономическом подъеме, но затем ввяжутся в очередной затяжной конфликт. После этого они «уползут» к себе, чтобы заниматься внутренними проблемами.

Европу в ближайшие семь лет ждут серьёзные потрясения. Астролог не исключает распада НАТО и масштабной «перетряски» внутри Европейского союза.

Михаила Левина часто называют «кремлёвским астрологом». Всё дело в том, что он, по его же утверждению, взаимодействовал с первыми лидерами России. Например, ему удалось поработать с Борисом Ельциным.

Самые читаемые материалы

Интересное

Жириновский называл поворотные для России годы: ожидается конец СВО и новые испытания

Согласно пророчествам политика, всё может кардинально измениться в ближайшие годы.
Происшествия

ДТП на трассе М-5 стало причиной пробки в сторону Рязани

Рано утром в пятницу, 31 октября, на трассе М-5 «Урал» в Луховицах произошло ДТП, ставшее причиной серьёзной пробки при движении в сторону Рязани. 
Транспорт и дороги

Перекрёсток улиц Есенина, Фирсова и Садовой закроют на две недели в Рязани

Причина — капитальный ремонт теплосети возле дома №25 на улице Есенина.
Происшествия

Стало известно, чей труп обнаружили около ДС «Олимпийский»

Появились некоторые подробности произошедшего 29 октября ЧП.
Интересное

Астролог Драган назвала критические даты 2026 года: революции в Европе, конец власти Зеленского, выход из хаоса

2026 год обещает стать не просто судьбоносным, а эпохальным.

Последние новости

Павел Малков: Большинство молодых рязанцев считают, что начинать карьеру нужно во время учебы

Студенты встретились с представителями Центра занятости и работодателями. Многие из этих встреч завершились приглашениями на собеседования.

Женщину с острым коронарным синдромом спасли врачи скорой в Рязани

Около месяца назад она внезапно почувствовала острую боль в груди, слабость, учащённое дыхание и сердцебиение.

В Рязанской области оценивается материальный ущерб после ночной атаки беспилотников

В ночь с 31 октября на 1 ноября на территории Рязанской области сбили 2 беспилотника. 

В центре Рязани высадят 62 клена

Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с участниками масштабной акции по озеленению муниципалитетов, которая проходит в Рязанской области.

Беспилотники сбили над Рязанской областью ночью 1 ноября

Угроза атаки БПЛА действовала в Рязанской области в течение всей ночи. 31 октября в 23:30 РСЧС объявило угрозу.

Основных уберут: астролог Драган предрекла явление нового мирового лидера в 2026 году

Устаревшая система управления будет рушиться, и потребуются новые люди.

Жириновский называл поворотные для России годы: ожидается конец СВО и новые испытания

Согласно пророчествам политика, всё может кардинально измениться в ближайшие годы.

Названы автомобили, которым не страшен новый утильсбор

Обозреватель Autonews Дмитрий Александров перечислил автомобили, которые вряд ли...

В автокатастрофе погибла звезда шоу «Голос» Влада Ахундова

В Баку в аварии погибла 37-летняя звезда шоу «Голос»...

Собственников жилья строго накажут за неожиданный визит к арендатору

Собственникам сдаваемых квартир грозит крупный штраф и уголовная ответственность...

Партнеры Корпорации развития Рязанской области представили свои карьерные перспективы в День Профориентации

В Доме молодёжи 30 октября прошло масштабное карьерное событие в рамках всероссийского проекта «Профразвитие». Более 700 молодых рязанцев — студентов, школьников и начинающих специалистов — встретились с представителями пятнадцати предприятий области

Павел Малков: Поддержка земляков дает силы нашим защитникам Родины

Губернатор Рязанской области Павел Малков сказал об этом в ходе межрегиональной гуманитарной акции помощи бойцам специальной военной операции «Когда мы едины – мы непобедимы!», приуроченной к Дню народного единства.

Прокуратура через суд обязала отремонтировать дорогу под Рязанью

Прокуратура Рязанского района провела проверку автодороги регионального значения «Кораблино — станция Листвянка». Выяснилось: трасса не отвечает базовым требованиям безопасности.

В пятницу в Рязани зарегистрировали пробки в 11 баллов

Максимальный балл пробок – 10, но иногда случаются очень длинные пробки, тогда сервис 2ГИС фиксирует 11 баллов.

Свет внутри: как панорамное остекление меняет жизнь резидентов «Манхэттена»

Когда в квартире много света, пространство будто начинает дышать. День становится длиннее, настроение — ровнее, а привычные вещи — еще привлекательнее и ближе.