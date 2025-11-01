Украине выпал «Дом смерти»: кремлёвский астролог раскрыл, каким будет 2026 год

Известный астролог Михаил Левин поделился жёстким прогнозом на 2026 год. Его оценка для Украины оказалась особенно мрачной, в то время как будущее России, по его словам, выглядит куда более стабильным. Слова эксперта приводит издание news.ru.
По словам Левина, Украина весной 2025 года вступила в фазу тяжелейшего кризиса. Он утверждает, что ситуация будет только ухудшаться.
Он прогнозирует, что страна, скорее всего, распадется на несколько частей. От неё останется какое-нибудь декоративное государство, может быть, вокруг Киева — считает Левин.
Что касается власти, астролог ожидает серьёзных перемен на рубеже 2026-2027 годов. По его мнению, нынешний президент Владимир Зеленский может оказаться в изгнании.
Следующая власть, по его прогнозу, будет очень жёсткой. По его словам, новые руководители начнут серьёзную «чистку» — достанется многим.
Для России, как отмечает Левин, ближайшие годы будут хоть и не слишком простыми, но обнадёживающими. Не случится ни обвала экономики, ни революционных движений. Хоть и будет тяжёло, наша страна наберётся сил:
Уже к середине 2030-х годов страна заметно окрепнет. К началу 40-х годов выйдет в мировые лидеры.
Прогноз для Соединенных Штатов также предполагает изменение их роли. Михаил Левин считает, что до 2030-х годов Штаты будут на экономическом подъеме, но затем ввяжутся в очередной затяжной конфликт. После этого они «уползут» к себе, чтобы заниматься внутренними проблемами.
Европу в ближайшие семь лет ждут серьёзные потрясения. Астролог не исключает распада НАТО и масштабной «перетряски» внутри Европейского союза.
Михаила Левина часто называют «кремлёвским астрологом». Всё дело в том, что он, по его же утверждению, взаимодействовал с первыми лидерами России. Например, ему удалось поработать с Борисом Ельциным.