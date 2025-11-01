Украине выпал «Дом смерти»: кремлёвский астролог раскрыл, каким будет 2026 год

Известный астролог Михаил Левин поделился жёстким прогнозом на 2026 год. Его оценка для Украины оказалась особенно мрачной, в то время как будущее России, по его словам, выглядит куда более стабильным. Слова эксперта приводит издание news.ru.

По словам Левина, Украина весной 2025 года вступила в фазу тяжелейшего кризиса. Он утверждает, что ситуация будет только ухудшаться.

— В астрологии это место называется «Дом смерти». До 2028 года Украина будет находиться на грани выживания. И далеко не очевидно, что она выживет, — заявил астролог.

Он прогнозирует, что страна, скорее всего, распадется на несколько частей. От неё останется какое-нибудь декоративное государство, может быть, вокруг Киева — считает Левин.

Что касается власти, астролог ожидает серьёзных перемен на рубеже 2026-2027 годов. По его мнению, нынешний президент Владимир Зеленский может оказаться в изгнании.

— Когда Украину разрежут на куски, Зеленский будет бегать по миру, пытаться спастись от пули какого-нибудь террориста, — сказал Михаил Левин.

Следующая власть, по его прогнозу, будет очень жёсткой. По его словам, новые руководители начнут серьёзную «чистку» — достанется многим.

Для России, как отмечает Левин, ближайшие годы будут хоть и не слишком простыми, но обнадёживающими. Не случится ни обвала экономики, ни революционных движений. Хоть и будет тяжёло, наша страна наберётся сил:

— В ближайшее время Россия пойдёт на подъем. Но он будет сопровождаться очень непростыми ситуациями, — уточнил астролог.

Уже к середине 2030-х годов страна заметно окрепнет. К началу 40-х годов выйдет в мировые лидеры.

Прогноз для Соединенных Штатов также предполагает изменение их роли. Михаил Левин считает, что до 2030-х годов Штаты будут на экономическом подъеме, но затем ввяжутся в очередной затяжной конфликт. После этого они «уползут» к себе, чтобы заниматься внутренними проблемами.

Европу в ближайшие семь лет ждут серьёзные потрясения. Астролог не исключает распада НАТО и масштабной «перетряски» внутри Европейского союза.

Михаила Левина часто называют «кремлёвским астрологом». Всё дело в том, что он, по его же утверждению, взаимодействовал с первыми лидерами России. Например, ему удалось поработать с Борисом Ельциным.