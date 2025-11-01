Суббота, 1 ноября, 2025
Происшествия

Беспилотники сбили над Рязанской областью ночью 1 ноября

Анастасия Мериакри

В ночь с 31 октября на 1 ноября на территории Рязанской области сбили 2 беспилотника. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

В указанный промежуток времени дежурные средства ПВО успешно перехватили и уничтожили 98 украинских беспилотников. 45 БПЛА были сбиты над Белгородской областью, 12 БПЛА уничтожены над Самарской областью. Над Московским регионом было перехвачено 11 БПЛА, включая 6, которые направлялись на столицу. По 10 БПЛА были нейтрализованы над Воронежской и Ростовской областями. 4 БПЛА были уничтожены над Тульской областью. Над Липецкой и Рязанской областями было перехвачено по 2 БПЛА. Один беспилотник был нейтрализован над Курской областью. Ещё один БПЛА был уничтожен над Калужской областью.

Угроза атаки БПЛА действовала в Рязанской области в течение всей ночи. 31 октября в 23:30 РСЧС объявило угрозу. В 05:36 пришло дополнительное сообщение о том, что опасность отменена.

Последние новости

Павел Малков: Большинство молодых рязанцев считают, что начинать карьеру нужно во время учебы

Студенты встретились с представителями Центра занятости и работодателями. Многие из этих встреч завершились приглашениями на собеседования.

Женщину с острым коронарным синдромом спасли врачи скорой в Рязани

Около месяца назад она внезапно почувствовала острую боль в груди, слабость, учащённое дыхание и сердцебиение.

В Рязанской области оценивается материальный ущерб после ночной атаки беспилотников

В ночь с 31 октября на 1 ноября на территории Рязанской области сбили 2 беспилотника. 

В центре Рязани высадят 62 клена

Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с участниками масштабной акции по озеленению муниципалитетов, которая проходит в Рязанской области.

Партнеры Корпорации развития Рязанской области представили свои карьерные перспективы в День Профориентации

В Доме молодёжи 30 октября прошло масштабное карьерное событие в рамках всероссийского проекта «Профразвитие». Более 700 молодых рязанцев — студентов, школьников и начинающих специалистов — встретились с представителями пятнадцати предприятий области

Павел Малков: Поддержка земляков дает силы нашим защитникам Родины

Губернатор Рязанской области Павел Малков сказал об этом в ходе межрегиональной гуманитарной акции помощи бойцам специальной военной операции «Когда мы едины – мы непобедимы!», приуроченной к Дню народного единства.

Прокуратура через суд обязала отремонтировать дорогу под Рязанью

Прокуратура Рязанского района провела проверку автодороги регионального значения «Кораблино — станция Листвянка». Выяснилось: трасса не отвечает базовым требованиям безопасности.

В пятницу в Рязани зарегистрировали пробки в 11 баллов

Максимальный балл пробок – 10, но иногда случаются очень длинные пробки, тогда сервис 2ГИС фиксирует 11 баллов.

