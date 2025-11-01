Беспилотники сбили над Рязанской областью ночью 1 ноября

В ночь с 31 октября на 1 ноября на территории Рязанской области сбили 2 беспилотника. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

В указанный промежуток времени дежурные средства ПВО успешно перехватили и уничтожили 98 украинских беспилотников. 45 БПЛА были сбиты над Белгородской областью, 12 БПЛА уничтожены над Самарской областью. Над Московским регионом было перехвачено 11 БПЛА, включая 6, которые направлялись на столицу. По 10 БПЛА были нейтрализованы над Воронежской и Ростовской областями. 4 БПЛА были уничтожены над Тульской областью. Над Липецкой и Рязанской областями было перехвачено по 2 БПЛА. Один беспилотник был нейтрализован над Курской областью. Ещё один БПЛА был уничтожен над Калужской областью.

Угроза атаки БПЛА действовала в Рязанской области в течение всей ночи. 31 октября в 23:30 РСЧС объявило угрозу. В 05:36 пришло дополнительное сообщение о том, что опасность отменена.