Суббота, 1 ноября, 2025
5.1 C
Рязань
Общество

Из Рязани в зону СВО отправился большой гуманитарный груз

Анастасия Мериакри

Накануне Дня народного единства от рязанского Лесопарка состоялось отправление автоколонны с гуманитарным грузом для бойцов в зону специальной военной операции. Груз собран рязанцами, жителями Тульской области и Республики Дагестан.

В большом гуманитарном грузе всё необходимое для бойцов: автомобиль, кроссовые мотоциклы, дроны, генераторы, зарядные электростанции и многое другое.

Перед отправкой колонны в Лесопарке состоялась акция «Когда мы едины – мы непобедимы!». В ней приняли участие Губернатор Рязанской области Павел Малков, депутаты и представители администрации города Рязани. Для участников торжественного мероприятия прозвучали патриотические песни.

Из Рязани в зону СВО отправился большой гуманитарный груз В ней приняли участие Губернатор Рязанской области Павел Малков, депутаты и представители администрации города Рязани.
Из Рязани в зону СВО отправился большой гуманитарный груз В ней приняли участие Губернатор Рязанской области Павел Малков, депутаты и представители администрации города Рязани.
Из Рязани в зону СВО отправился большой гуманитарный груз В ней приняли участие Губернатор Рязанской области Павел Малков, депутаты и представители администрации города Рязани.
Из Рязани в зону СВО отправился большой гуманитарный груз В ней приняли участие Губернатор Рязанской области Павел Малков, депутаты и представители администрации города Рязани.
Из Рязани в зону СВО отправился большой гуманитарный груз В ней приняли участие Губернатор Рязанской области Павел Малков, депутаты и представители администрации города Рязани.
Из Рязани в зону СВО отправился большой гуманитарный груз В ней приняли участие Губернатор Рязанской области Павел Малков, депутаты и представители администрации города Рязани.
Из Рязани в зону СВО отправился большой гуманитарный груз В ней приняли участие Губернатор Рязанской области Павел Малков, депутаты и представители администрации города Рязани.
Из Рязани в зону СВО отправился большой гуманитарный груз В ней приняли участие Губернатор Рязанской области Павел Малков, депутаты и представители администрации города Рязани.
Из Рязани в зону СВО отправился большой гуманитарный груз В ней приняли участие Губернатор Рязанской области Павел Малков, депутаты и представители администрации города Рязани.
Из Рязани в зону СВО отправился большой гуманитарный груз В ней приняли участие Губернатор Рязанской области Павел Малков, депутаты и представители администрации города Рязани.
Из Рязани в зону СВО отправился большой гуманитарный груз В ней приняли участие Губернатор Рязанской области Павел Малков, депутаты и представители администрации города Рязани.
Из Рязани в зону СВО отправился большой гуманитарный груз В ней приняли участие Губернатор Рязанской области Павел Малков, депутаты и представители администрации города Рязани.

Самые читаемые материалы

Интересное

Жириновский называл поворотные для России годы: ожидается конец СВО и новые испытания

Согласно пророчествам политика, всё может кардинально измениться в ближайшие годы.
Транспорт и дороги

Перекрёсток улиц Есенина, Фирсова и Садовой закроют на две недели в Рязани

Причина — капитальный ремонт теплосети возле дома №25 на улице Есенина.
Происшествия

ДТП на трассе М-5 стало причиной пробки в сторону Рязани

Рано утром в пятницу, 31 октября, на трассе М-5 «Урал» в Луховицах произошло ДТП, ставшее причиной серьёзной пробки при движении в сторону Рязани. 
Происшествия

Стало известно, чей труп обнаружили около ДС «Олимпийский»

Появились некоторые подробности произошедшего 29 октября ЧП.
Транспорт и дороги

В пятницу в Рязани зарегистрировали пробки в 11 баллов

Максимальный балл пробок – 10, но иногда случаются очень длинные пробки, тогда сервис 2ГИС фиксирует 11 баллов.

Последние новости

В Рязани наградили участников Олимпиады по избирательному праву

Олимпиада стартовала ранее в юридическом институте Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.

В ноябре «Марко Молл» приглашает погрузиться в мир волшебства, посетить вечеринку-косплей и грибной квест

Открывает ноябрьскую афишу «Марко Молл» 2 ноября два мероприятия. «Вечеринка Akami» — событие, в программе которого: косплей и cover dance.

Госжилинспекция подала в суд на управляющую компанию «Олимп Сервис»

Ранее компания получила предписание заключить договор с газораспределительной организацией.

Павел Малков: Большинство молодых рязанцев считают, что начинать карьеру нужно во время учебы

Студенты встретились с представителями Центра занятости и работодателями. Многие из этих встреч завершились приглашениями на собеседования.

Женщину с острым коронарным синдромом спасли врачи скорой в Рязани

Около месяца назад она внезапно почувствовала острую боль в груди, слабость, учащённое дыхание и сердцебиение.

В Рязанской области оценивается материальный ущерб после ночной атаки беспилотников

В ночь с 31 октября на 1 ноября на территории Рязанской области сбили 2 беспилотника. 

В центре Рязани высадят 62 клена

Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с участниками масштабной акции по озеленению муниципалитетов, которая проходит в Рязанской области.

Беспилотники сбили над Рязанской областью ночью 1 ноября

Угроза атаки БПЛА действовала в Рязанской области в течение всей ночи. 31 октября в 23:30 РСЧС объявило угрозу.

Украине выпал «Дом смерти»: кремлёвский астролог раскрыл, каким будет 2026 год

Из всех пророчеств, которые для многих стран оставил Михаил Левин, Украине выпало самое мрачное.

Основных уберут: астролог Драган предрекла явление нового мирового лидера в 2026 году

Устаревшая система управления будет рушиться, и потребуются новые люди.

Жириновский называл поворотные для России годы: ожидается конец СВО и новые испытания

Согласно пророчествам политика, всё может кардинально измениться в ближайшие годы.

Названы автомобили, которым не страшен новый утильсбор

Обозреватель Autonews Дмитрий Александров перечислил автомобили, которые вряд ли...

В автокатастрофе погибла звезда шоу «Голос» Влада Ахундова

В Баку в аварии погибла 37-летняя звезда шоу «Голос»...

Собственников жилья строго накажут за неожиданный визит к арендатору

Собственникам сдаваемых квартир грозит крупный штраф и уголовная ответственность...

Партнеры Корпорации развития Рязанской области представили свои карьерные перспективы в День Профориентации

В Доме молодёжи 30 октября прошло масштабное карьерное событие в рамках всероссийского проекта «Профразвитие». Более 700 молодых рязанцев — студентов, школьников и начинающих специалистов — встретились с представителями пятнадцати предприятий области