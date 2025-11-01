Из Рязани в зону СВО отправился большой гуманитарный груз

Накануне Дня народного единства от рязанского Лесопарка состоялось отправление автоколонны с гуманитарным грузом для бойцов в зону специальной военной операции. Груз собран рязанцами, жителями Тульской области и Республики Дагестан.

В большом гуманитарном грузе всё необходимое для бойцов: автомобиль, кроссовые мотоциклы, дроны, генераторы, зарядные электростанции и многое другое.

Перед отправкой колонны в Лесопарке состоялась акция «Когда мы едины – мы непобедимы!». В ней приняли участие Губернатор Рязанской области Павел Малков, депутаты и представители администрации города Рязани. Для участников торжественного мероприятия прозвучали патриотические песни.